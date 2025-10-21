2,6 oder 7,5 Millionen Euro? Verwirrung um den Verkauf der „Unteren Mühle“ in Schwabmühlhausen

Es liegt bald zwei Jahre zurück, dass die „Untere Mühle“ in Schwabmühlhausen ihren Restaurantbereich geschlossen hat. Damals fällte die Betreiberfamilie Heike und Herbert Biechele schweren Herzens diese Entscheidung. Das Restaurant war in der Region für herausragende schwäbische Küche bekannt. Nicht nur Familien kamen gerne zum Essen nach Schwabmühlhausen, auch bekannte Persönlichkeiten aus Sport, Gesellschaft und Wirtschaft gaben ein Stelldichein in der Unteren Mühle. Gerd Müller, Franz Beckenbauer und Uli Hoeneß waren begeistert von der Gastfreundschaft der Biecheles. Auch die Kelly-Family übernachtete auf dem Anwesen.

Die Geschichte der „Unteren Mühle“ reicht zurück ins Jahr 1964. Damals kauften die Eltern von Herbert Biechele, Herbert Senior und seine Frau Gertrud, das Anwesen, auf dem ein landwirtschaftliches Gebäude und eine Getreidemühle standen. Nach dem Abriss eröffnete das Ehepaar vier Jahre später im neu errichteten Gebäude drei Pensionszimmer. Die Idee: Ferien auf dem Bauernhof. In den folgenden Jahren erweiterten sie das Angebot Stück für Stück. 1977 schließlich kam das Restaurant mit zwei Gasträumen, der Mühl- und der Fischerstube, dazu. Sohn Herbert begann 1978 seine dreijährige Ausbildung zum Koch im elterlichen Betrieb.

Untere Mühle: Folgen der Corona-Pause führten zur Schließung des Restaurants

Das Anwesen wuchs weiter stetig. 1989, nach ihrer Hochzeit, übernahmen Heike und Herbert Biechele den Betrieb. Sie waren federführend bei der Erweiterung auf 36 Hotelzimmer mit 56 Betten, einem Restaurantbetrieb mit elf Räumen und insgesamt 400 Sitzplätzen im Innen- und Außenbereich. Heute umfasst die „Untere Mühle“ zusätzlich 23 Hektar Landwirtschaft.

Die Biecheles haben in all den Jahren ihr Anwesen in Schuss gehalten und mit innovativen Ideen ihre Gastronomie betrieben. Vor knapp zwei Jahren dann der Paukenschlag: das weit über die Landkreisgrenze hinaus bekannte und beliebte Restaurant schließt. Die Probleme begannen mit Corona. Nachdem der gesamte Betrieb elf Monate Zwangspause einlegen musste, lief es wieder gut an. Die Gäste kamen, aber von den einst 70 Mitarbeitern haben sich zu viele anderweitig orientiert. Das Restaurantgeschäft musste zwangsweise reduziert werden. Dann explodierten die Energiekosten. Zu viel für den Familienbetrieb, in dem zwei der drei erwachsenen Kinder tätig waren. Ende 2023 schloss das Restaurant seine Türen. Der Hotelbetrieb läuft weiter.

Örtlicher Makler bietet Areal für 2,6 Millionen Euro an

Damals wusste das Ehepaar noch nicht, wie es neben dem Hotelbetrieb auf dem Gelände weitergehen soll. Jetzt ist klar: Die „Untere Mühle“ steht zum Verkauf. Ein örtlicher Immobilienmakler sucht für das Gutshofanwesen mit Hotel, Gastronomie und landwirtschaftlichem Betrieb einen Käufer. Ein rund 73.000 Quadratmeter großes Grundstück inklusive fünf Hektar Ackerland wird für 2,6 Millionen Euro angeboten. Das Zweifamilienhaus der Familie Biechele ist nicht enthalten. „Wir vermarkten im Auftrag der Familie Biechele das Anwesen“, sagt Luca Käs vom Schwabmünchner Immobilienbüro Licus und merkt an: „Ein derartiges Objekt verkauft sich nicht von jetzt auf gleich.“

Zeitgleich wird die Immobilie auf einem Portal für Hotelimmobilien sowie einem Online-Portal für Kleinanzeigen für 7,5 Millionen Euro angeboten. Allerdings mit einem rund 245.000 Quadratmeter großen Grundstück inklusive 22,5 Hektar Acker- und Wiesenflächen, samt Wohnhaus. In beiden Fällen steht ein Immobilienmakler für Campingplätze und Freizeitimmobilien in Berlin hinter den Inseraten. Als mögliche künftige Nutzungsmöglichkeiten nennt dieser neben einem Camping- und Golfplatz auch einen Windradpark und betreutes Wohnen für über 50-Jährige. Zudem ist im Exposé angegeben, dass „bei Vorbesprechungen mit den zuständigen Behörden die Bebauungsmöglichkeit für Wohnbau auf einer Grundstücksfläche von circa 10.000 Quadratmetern in Aussicht gestellt wurde“.

Windpark und Wohnbebauung ausgeschlossen

Langerringens Bürgermeister Marcus Knoll hat davon keine Kenntnis. Eine derartige Änderung des Bebauungsplans sei ausgeschlossen. Knoll: „Das Gebiet Untere Mühle liegt im Außenbereich. Somit gilt, dass das Gebiet innerhalb des Geltungsbereichs als Sondergebiet für Freizeit und Erholung festgesetzt ist.“ Knoll bezeichnet die Schließung als einen großen Verlust für die Region. „Das Restaurant war weit über die Landkreisgrenze hinaus beliebt für seine gute Küche. Das Anwesen hat das Renommee, wieder dort anzuknüpfen“, sagt der Rathauschef.

Dem Makler Käs ist nicht bekannt, dass ein weiteres Immobilienbüro in den Verkauf involviert sei. Seiner Auskunft nach soll die Eigentümerfamilie ebenfalls keine Kenntnis von dem Berliner Makler haben. „Es ist auch unerklärlich, wie ein Kaufpreis von 7,5 Millionen Euro überhaupt zustande kommt, selbst wenn die optional zum Verkauf stehenden Ackerflächen mit eingerechnet werden würden“, sagt Käs.

Hotel trotz Investitionsstaus gut besucht

Der Geschäftsführer des Berliner Immobilienmaklers verwies direkt an die Besitzer. Auskünfte zu Auftraggebern und Vertragspartnern erteilte er nicht. Eine schriftliche Anfrage blieb unbeantwortet. Die Besitzerfamilie Biechele hingegen ließ trotz mehrfacher Versuche mitteilen, dass sie an einer Stellungnahme nicht interessiert sei.

Bis sich ein Käufer für das Gutshofanwesen findet, läuft der Hotelbetrieb unverändert weiter. Wie aus Mitarbeiterkreisen zu hören ist, sind die Buchungszahlen gut. Unter der Woche nutzen Monteure die „Untere Mühle“, Urlauber buchen die Unterkunft ebenfalls gerne. In einschlägigen Portalen sind die Bewertungen für das Hotel sehr gut. Jedoch merken Gäste an, dass die Hotelausstattung in die Jahre gekommen sei. Das bestätigte unserer Redaktion gegenüber eine Mitarbeiterin. „Die „Untere Mühle“ hat Potential, aber wer sie kauft, muss Geld investieren, denn es gibt Renovierungsbedarf. Ein Objekt dieser Größenordnung braucht einen erfahrenen Gastronomen und Hotelier, alles andere wäre blauäugig.“

Immobilienfachmann Käs ist sich indes sicher, bald einen Käufer für die „Untere Mühle“ präsentieren zu können. Vielleicht erfüllen sich die Wünsche der Gemeinde hinsichtlich einer Wiederbelebung des Areals? „Die Kombination von Hotel und Restaurant war gerade bei Feierlichkeiten beliebt und so sollte es auch wieder werden“, sagt Bürgermeister Knoll.