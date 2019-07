04.07.2019

20 Jahre Heimat für die Vereine

Langerringen feiert den runden Geburtstag der Sportanlage und des Sportheims

Seit 20 Jahren existieren die Sportanlage und das Sportheim in Langerringen. Und das wird kräftig gefeiert: Von Freitag, 5. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, ist auf dem Gelände einiges geboten.

Bereits 1992 begannen die Planungen für die Sportstätten. Die Gemeinde stellte einen Bebauungsplan auf. Im Sportheim wurden Räumlichkeiten für die Spielvereinigung, den Musikverein und eine Anlage für Feuerwaffen für den Schützenverein Hubertus vorgesehen. Im Mai 1997 begannen die Bauarbeiten. Den Rohbau und die Fassade übernahm die Gemeinde. Jeder Verein war für den Ausbau seines Bereiches zuständig. Als erstes fertig war die Schießanlage im Keller. Im Mai 1998 begann der Schießbetrieb. Die Anlage lockt seither viele Schützen, Vereine und auch Jäger an.

Im Oktober 1998 wurde nach rund 8000 Arbeitsstunden durch Musiker, Vereinsmitglieder und viele Freunde das Vereinsheim im Dachgeschoss des Sportheims eingeweiht. Der moderne Proberaum mit guter Akustik ist so zum Vereinstreffpunkt für Musikproben, Sitzungen, Arbeitsgruppen und Fortbildungen geworden. Die Spielvereinigung feierte im Juli 1999 die Einweihung der Rasenspielfelder und des Sportheims. Im April 2001 wurde mit der Einweihung der Kegelbahn der letzte große Bauabschnitt im Sportheim abgeschlossen.

Beim Bau wurden von den Mitgliedern der Spielvereinigung von 1997 bis 2001 mehr als 13000 Arbeitsstunden geleistet. Auch der finanzielle Aufwand brachte den Verein an die Grenze des Machbaren. Doch inzwischen hat sich bestätigt, dass sich diese Investitionen für den Verein und die Gemeinde gelohnt haben.

Viele Kinder und Jugendliche fühlten sich von den schönen Plätzen und dem Sportheim angezogen und wurden Mitglied in der Spielvereinigung. Bis heute profitiert die Abteilung Fußball von diesem Zuspruch und hat als eine der ganz wenigen Vereine in Schwaben im Seniorenbereich vier Mannschaften im Spielbetrieb.

Das 20-Jährige wird nun mit einem gemeinsamen Fest der drei im Sportheim beheimateten Vereine gefeiert. Dazu wird ein Festzelt aufgestellt. Der Freitagabend gehört dem Musikverein und steht unter dem Motto Musiksommer. Am Samstag stehen Fußballspiele beziehungsweise -turniere für alle Altersstufen auf dem Programm. Am Samstagabend sind zu den Klängen des Dampfnudelgebläses alle Mitglieder und Freunde der Spielvereinigung, des Musikvereins und des Schützenvereins Hubertus zu einem Vereinsabend anlässlich des ersten gemeinsamen Festes seit Bestehen des Sportheims eingeladen.

Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst auf dem Sportplatz und bietet den ganzen Tag ein abwechslungsreiches Programm mit allen Abteilungen der Spielvereinigung, dem Musikverein und anderen Gruppierungen sowie mit Vorführungen in der Schießanlage. An der Lebendkicker-Dorfmeisterschaft können alle Langerringer Vereine und gemischte Gruppen teilnehmen. Dazu sind Anmeldungen beim Vorstand der Spielvereinigung möglich. Anschließend findet ein Spiel der ersten Fußballmannschaft statt, die soeben den Meistertitel in der Kreisklasse holte und somit den Aufstieg in die Kreisliga schaffte.

Zum Abschluss wird die Abteilung Reiten ihr Können in den Disziplinen Fahren, Dressur und Springreiten zeigen. Sie will den beeindruckenden Auftritt vom 70-jährigen Bestehen der SpVgg wiederholen. Zum Festausklang trifft man sich noch mal im Zelt. (SZ)

