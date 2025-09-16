Seit zwei Jahrzehnten mahnen sie die Autofahrer zum Schulstart

Seit 20 Jahren begleiten die Schulplakate im Bobinger Stadtbild den Start ins neue Schuljahr. Die Idee dazu entstand 2006, als die Firma Kessler Druck + Medien auf die Stadt zukam und die Aktion großzügig finanzierte. Ziel war es, auf die neuen Erstklässler aufmerksam zu machen und damit für mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu sorgen. Seit 2009 wird die Aktion vom Fotostudio Hirche unterstützt, das die Kinder für die Plakate fotografiert. Die Stadtverwaltung übernahm von Beginn an die Koordination und Organisation. Der Bauhof sorgt jedes Jahr dafür, dass die Plakate aufgestellt, im Stadtgebiet verteilt und später wieder eingesammelt werden.

Mit dem Ende der Druckerei drohte den Plakaten das Aus

Als die Firma Kessler 2018 in Insolvenz ging, stand die Plakat-Aktion vor dem Aus. Doch noch im selben Jahr sprang Unternehmer Albert Kohl spontan als Sponsor ein. Er erfuhr bei einer Schulabschlussveranstaltung vom drohenden Ende und erklärte sich kurzerhand bereit, die Aktion fortzuführen. Mit im Boot ist seither auch ein befreundeter Unterstützer aus Kaufering, der die Plakate druckt. Bürgermeister Klaus Förster sagt: „Hinter den Plakaten steckt viel Arbeit und Organisation, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Umso mehr freut es mich, dass die Aktion über so viele Jahre hinweg auf so viel Unterstützung trifft.“

Mehr als 100 Kinder nehmen an der Aktion teil

Dass die Plakate bei Eltern und Kindern gut ankommen, zeigen die stetig steigenden Zahlen: In diesem Jahr haben sich 120 Kinder an der Aktion beteiligt. „Für unsere Kinder ist das etwas Besonderes. Man sieht die stolzen und glücklichen Gesichter auf den Plakaten“, so Förster. Gleichzeitig richtet er einen Appell an die Verkehrsteilnehmer: „Gerade zum Schulanfang bitten wir alle, besonders vorsichtig zu fahren – vor allem in den frühen Morgenstunden, wenn es noch dunkel oder trüb ist.“ Auch in Schwabmünchen gibt es eine Plakataktion, die vom Rotary Club zum Schulbeginn organisiert wird.