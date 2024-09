23-Jähriger ist mit THC im Blut mit dem Auto in Kleinaitingen unterwegs

Drogentypische Ausfallerscheinungen hat die Polizei bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Lechfeldstraße in Kleinaitingen am Samstag gegen 19.45 Uhr bei einem 23-jährigen Autofahrer festgestellt. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest fiel positiv auf THC aus. Die daraufhin angeordnete Blutentnahme wurde im Krankenhaus Schwabmünchen durchgeführt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen Fahren unter Cannabiseinwirkung aufgenommen. (AZ)