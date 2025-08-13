Der große Franzose landet auf zahlreichen Fotos: Das Bobinger Laurentiusfest zieht viele Besucher an

Mehr als zufrieden äußerte sich der Bobinger Hauptamtsleiter Fabian Koppel zum diesjährigen Laurentiusfest. „Es ist ein Rekordbesuch, wenn man die letzten Jahre als Vergleich nimmt“, sagte Koppel. Rund 25.000 Besucher seien es bis Montag gewesen. Dabei habe sich besonders der Freitag, mit dem Umzug zur Eröffnung des Festes und dem anschließenden Abend der Vereine als besonderer Magnet erwiesen.

Der „Kopierre" aus Aniche war ein viel fotgafiertes Motiv auf dem Bobinger Laurentiusfest. Foto: Elmar Knöchel

Rund 5000 Besucherinnen und Besucher seien am ersten Tag gekommen. Dabei sei der Umzug, mit den 32 Vereinen und zusätzlich geladenen Gästen, ein Höhepunkt gewesen. Bereits Stunden vorher sei auf dem Bobinger Rathausplatz, wo sich die etwa 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer formiert hatten, die Stimmung prächtig gewesen. Auf großes Interesse sei der französische Sechsmeterriese „Kopierre“ gestoßen. Die Figur stellt einen verdienten Tambourmajor aus der napoleonischen Zeit dar und ist eine Symbolfigur der französischen Stadt Aniche, der Bobinger Partnerstadt. Zum ersten Mal war der Riese außerhalb Frankreichs zu sehen. Beim Umzug und auch auf dem Laurentiusmarkt war er ein oft fotografiertes Motiv. „Der Marktstand unserer Freunde aus Frankreich mit dem Kopierre, französischen Spezialitäten und original Sch´ti-Bier war ein Highlight“, sagte Fabian Koppel.

Keine Bratwurst auf dem Festplatz

Dabei sei auch das neue Konzept des Laurentiusmarktes aufgegangen. Koppel freute sich über 4500 Besucher am Sonntag. „Dadurch, dass wir auf die Breite der Wege geachtet haben und dort, wo nötig, nur auf einer Seite Verkaufsstände zugelassen haben, gab es weniger Gedränge. Das wurde als sehr positiv empfunden.“ Dadurch wurde der Markt insgesamt länger, was letztlich zu einem ausgeprägterem „Bummelerlebnis“ geführt habe. Und auch das verbesserte Essensangebot sei honoriert worden.

Bemängelt worden sei dagegen, dass auf dem Festplatz selbst keine Bratwurst außerhalb des Bierzeltes zu bekommen war. Das habe daran gelegen, dass ein Budenbetreiber mit dem entsprechenden Angebot kurzfristig aus persönlichen Gründen absagen musste. Nach den guten Besucherzahlen am Wochenende sei auch der Montag ein Erfolg gewesen. Zum besonderen Seniorennachmittag konnten insgesamt 700 Seniorinnen und Senioren begrüßt werden. Und natürlich sei das Feuerwerk am Abend ein Höhepunkt gewesen. So seien letztlich auch am Montag insgesamt 4500 Menschen auf das Bobinger Volksfest gekommen, freute sich Koppel. Besonders zu erwähnen sei, dass das Fest absolut ruhig und friedlich verlaufen sei. Es habe während des Festes und auch im Umfeld weder Beschwerden wegen Ruhestörung, noch Vandalismus oder ähnliches gegeben. Lediglich bei zwei medizinischen Notfällen war ein Rettungswagen im Einsatz.

Der Bürgermeister der Partnerstadt zapft das erste Fass an

Für ein besonderes Gesprächsthema hatte Bobingens Bürgermeister Klaus Förster am Eröffnungstag gesorgt. Normalerweise lassen sich Bürgermeister die Ehre, den Bieranstich im Festzelt durchzuführen, ungern nehmen. Doch der Bobinger Bürgermeister überließ diese „Pflicht“ großzügig seinem Amtskollegen aus der Partnerstadt Aniche.

Insgesamt 4500 Besucherinnen und Besucher schlenderten über den Laurentiusmarkt am Sonntag. Foto: Elmar Knöchel

„Xaviere Bartoszek hat mir spontan angeboten, die Medaille am Kopierre zu befestigen. Das ist in Aniche ein absolutes Privileg des Bürgermeisters. Also habe ich ihn im Gegenzug gebeten, den Bieranstich zu übernehmen“, sagte Förster. Dazu habe er seinem Kollegen Bilder aus dem letzten Jahr gezeigt. „Damit er weiß, was auf ihn zukommt. Und er hat seine Sache richtig gut gemacht“, sagte der Bobinger Bürgermeister. Von Landrat Martin Sailer und vielen der anwesenden Bürgermeister sei er für sein Wohlwollen gegenüber den Gästen aus Frankreich gelobt worden. „Das hat mich natürlich gefreut“, so Förster. „Vor allem, weil Xavier und ich uns sehr gut verstehen und sehr freundschaftlich miteinander umgehen.“