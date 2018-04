vor 26 Min.

25 Tonnen Hilfsgüter aus den Stauden

Am Freitag, 25. April, gehen zwei vollgepackte Sattelzüge auf die Reise in die armen Gegenden Rumäniens

Von Walter Kleber

Einen regelrechten Ansturm auf ihre Sammelstelle erlebten diesmal die ehrenamtlichen Helfer der Rumänienhilfe Stauden. Der Betriebshof der Firma Topstar im Langenneufnacher Gewerbegebiet glich den ganzen Vormittag über einem emsigen Bienenstock. Jetzt läuft der Countdown: Am Freitag, 27. April, machen sich die beiden bis unters Dach voll beladenen Lkw von Langenneufnach aus auf den über 1800 Kilometer langen Weg über die Karpaten in das ehemalige Ostblockland. Vor Ort wird die Verteilung der Hilfsgüter unter der Leitung von Martin Böck (Langenneufnach) und Winfried Egger (Mittelneufnach) koordiniert. Zu ihrem Team gehören heuer sechs Helfer.

Dass die Rumänienhilfe – sie wurde 2011 mit der „Silberdistel“ unserer Zeitung ausgezeichnet – bei ihrer alljährlichen Hilfsaktion nach wie vor auf die Unterstützung der Bevölkerung bauen kann, zeigte sich auf beeindruckende Weise beim Sammeltermin am Samstag. Meterhoch stapelten sich Kisten, Säcke und Kartons, voll mit gebrauchter, noch gut erhaltener Kleidung, Bettwäsche und sonstigen Hilfsgütern des täglichen Bedarfes – vom Fahrrad bis zum Kinderwagen. Vieles verschwand mittels Gabelstaplern und Hubwägen direkt in den Lkw-Auflieger, anderes musste von den Helfern zunächst sortiert werden.

Martin Böck, Vorsitzender der Rumänienhilfe Stauden, zeigte sich von der Spendenbereitschaft der Bevölkerung überwältigt: „Unser Aufruf stieß bei den Leuten in den Stauden wieder auf offene Ohren.“ Rund 25 Tonnen Hilfsgüter wurden abgegeben und bis zum Abend gleich an Ort und Stelle sortiert und „reisefertig“ gemacht. Wenn alles glatt und reibungslos verläuft, werden die Helfer am 4. Mai in Langenneufnach zurückerwartet.

Zentrales Ziel des Hilfstransportes ist ein weiteres Mal die Universitätsstadt Iasi im rumänisch-moldawischen Grenzgebiet, mit über 300 000 Einwohnern die drittgrößte Stadt des Landes. Regelmäßige Anlaufstellen sind hier eine Behinderteneinrichtung und ein Kinderheim. Eine weitere Station des Stauden-Hilfstransportes ist traditionell die Frauenvereinigung von Iasi, die seit 20 Jahren rund hundert besonders bedürftige Familien betreut. Darüber hinaus steuern die Helfer aus den Stauden eine Behinderteneinrichtung in Pastraveni im Umland von Iasi an. Im Verteilerplan ist auch wieder das Dorf Ocna Mures nahe der Stadt Turda in Siebenbürgen, in dem – unter ärmlichsten Verhältnissen – Sinti- und Romafamilien leben. Erstmals angefahren wird eine Frauenklinik, in der vorwiegend jugendliche Mädchen ihre Kinder entbinden. Martin Böck: „Da fehlt es am Allernötigsten – von Windeln über Babykleidung bis hin zu Kinderwägen.“

