vor 17 Min.

25-jähriger Autofahrer rammt Auto und Gartenzaun in Großaitingen

Beim Abbiegen übersieht ein 25-jähriger Autofahrer ein anderes Fahrzeug. Bei dem Zusammenprall wird auch ein Gartenzaun beschädigt.

Ein 25-Jähriger hat einen Unfall verursacht, als er mit seinem Auto am Freitagabend gegen 18 Uhr in Großaitingen unterwegs war. Wie die Polizei mitteilt, wollte er von der Ährenstraße auf die Kreisstraße A34 fahren und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 24-jährigen Autofahrer. Dieser war in westlicher Richtung unterwegs und versuchte noch auszuweichen. Doch die beiden Wagen prallten zusammen.

Unfall in Großaitingen: Polizei schätzt Schaden auf 6500 Euro

Bei dem Unfall wurde auch ein angrenzender Gartenzaun beschädigt. Der 25-Jährige zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Krankenwagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen und dem beschädigten Gartenzaun entstand ein Sachschaden von insgesamt 6500 Euro. (AZ)

Themen folgen