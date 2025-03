Lore Buchner ist seit 25 Jahren Wirtin auf dem Lechfeld

Mit einem kulinarischen Bayerischen Abend feierte Lore Buchner in ihrer Gaststätte „Lechfelder Garten“ ihr 25-jähriges Jubiläum als Wirtin in Klosterlechfeld. Dazu gratulierte ihr auch Bürgermeister Rudolf Schneider, und es kamen viele Stammgäste von beiden Seiten des Lechs.

Lore Buchner lebt seit 54 Jahren im benachbarten Scheuring. „Der Liebe wegen, denn dorthin habe ich geheiratet“, sagt die gebürtige Untermeitingerin. Dort übernahm sie 1986 mit dem Reservistenheim ihr erstes Lokal. Sieben Jahre später bewirtete sie die Gaststätte in der Lechrainhalle am Sportplatz. Dort veranstaltete sie auch Hochzeits- und Vereinsfeiern sowie Disco-Abende. Die Klosterlechfelder Veteranen- und Soldatenkameradschaft kehrte regelmäßig bei ihrer Winterwanderung bei Lore Buchner ein. „So eine Wirtin könnten wir in Klosterlechfeld brauchen“, sagten sie immer wieder. Im Jahr 2000 war es dann so weit.

Die letzte bayerische Wirtschaft im Ort

Der TSV Klosterlechfeld suchte einen Pächter für die Sportheim-Ggaststätte, und der damalige Vorsitzende Manfred Ortlieb hörte auf die Empfehlung der Veteranen. Zehn Jahre lang bewirtete Lore Buchner die Fußball- und Sportfreunde zu aller Zufriedenheit. Im Jahr 2010 kam dann die Möglichkeit zur Übernahme des „Lechfelder Gartens“ gleich gegenüber der Sportanlage. Weil der Vertrag beim Sportheim ohnehin auslief, griff Lore Buchner zu. Seitdem führt die nunmehr 72-Jährige mit Unterstützung ihrer Familie die bayerische Wirtschaft in Klosterlechfeld.