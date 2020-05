27.05.2020

27-Jähriger schlägt Polizisten

Er wollte am Bobinger Bahnhof seinen Ausweis nicht zeigen

Ein 27 Jahre alter Mann hat am Montagabend am Bobinger Bahnhof einem Polizisten ins Gesicht geschlagen.

Die Streife der Polizei war eigentlich vor Ort, weil ein Schwarzfahrer in einem Regionalzug erwischt worden war. Als die Beamten eintrafen, war allerdings nur noch die Begleitung des Schwarzfahrers, der 27-Jährige, anwesend. Nachdem die Polizei davon ausgegangen war, dass er den Schwarzfahrer kannte, wollten sie die Identität des Mannes feststellen und seinen Ausweis sehen. Damit zeigte sich der Mann aber nicht einverstanden und wurde nach Angaben der Polizei zunehmend aggressiver. Eine zweite Streife wurde zur Unterstützung gerufen. Nach deren Eintreffen wollte die Polizei den Zeugen nach einem Ausweis durchsuchen, als dieser plötzlich einem Polizisten ins Gesicht schlug. Der Angreifer wurde daraufhin zu Boden gebracht und unter weiterer Gegenwehr gefesselt. Dabei zog sich der 27-jährige Mann leichte Schürfwunden an den Händen zu. Zwei der eingesetzten Beamten wurden ebenfalls leicht an den Knien und Händen verletzt, waren aber weiterhin dienstfähig. Letztlich konnten anhand eines Ausweisdokuments die Personalien des Mannes festgestellt werden. Da er sich zwischenzeitlich wieder beruhigt hatte und er auch nicht alkoholisiert war, konnte er im Anschluss entlassen werden.

Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des flüchtigen Schwarzfahrers werden an die zuständige Bundespolizei abgegeben.

