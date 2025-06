Gurke-Thymian-Spritz und Zwiebelrostbraten: 3 Fragen an Sandra Graf vom Klostergasthof Holzen

Ob nach einer Radtour, einem Besuch im Schwimmbad oder einfach zwischendurch – ein Abstecher in einen bayerischen Biergarten gehört im Sommer einfach dazu. Bei deftiger Hausmannskost, einem kühlen Bier, einer erfrischenden Spezi oder einer spritzigen Weinschorle lässt es sich wunderbar entspannen. Egal, ob lokaler Klassiker oder regionaler Geheimtipp – im Format „3 Fragen an“ stellen sich Biergärten aus dem Landkreis Augsburg vor. Sandra Graf, Servicekraft beim Klostergasthof Holzen in Allmannshofen, empfiehlt den Zwiebelrostbraten.

Was ist in diesem Jahr das Trend-Getränk?

SANDRA GRAF: Das Trendgetränk bei uns im Sommer ist der Gurken-Thymian-Spritz. Das hab das so noch nirgendwo anders getrunken oder als Empfehlung bekommen. Das ist recht frisch, wird angerichtet mit Prosecco, Spritzwasser und Gurkensirup. Es wird ausdekoriert mit Thymian und einer Scheibe Gurke.

Darf man bei euch Essen mit in den Biergarten bringen?

SANDRA GRAF: Also, das ist bei uns nicht üblich. Wir haben eine tolle Karte, auch für den kleinen Geldbeutel. Da sind für niemanden Grenzen gesetzt. Jeder Gast findet das entsprechende Gericht für sich.

Was empfiehlst du den Gästen?

SANDRA GRAF: Zwiebelrostbraten! Weil der einfach geschmacklich top ist und die Soße einfach göttlich schmeckt. Zusammen in der Kombination mit Käsespätzle und einem Beilagensalat. Es ist wirklich nicht überteuert, sondern hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Auf den Punkt gebracht: Der schmeckt sicher jedem.