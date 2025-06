„Biere, wie es sich für einen Biergarten gehört“

Ob nach einer Radtour, einem Besuch im Schwimmbad oder einfach zwischendurch – ein Abstecher in einen bayerischen Biergarten gehört im Sommer einfach dazu. Bei deftiger Hausmannskost, einem kühlen Bier, einer erfrischenden Spezi oder einer spritzigen Weinschorle lässt es sich wunderbar entspannen. Egal, ob lokaler Klassiker oder regionaler Geheimtipp – im Format „3 Fragen an“ stellen sich Biergärten aus dem Landkreis Augsburg vor. Erst im April öffnete der Königswirt im Trachtenheim Königsbrunn unter der Leitung von Tsvetelina und Leon Dick.

Was wird bei euch am liebsten getrunken?

Leon Dick: Typisch für einen Biergarten natürlich die Biergetränke. Wir haben das Oberschönenfelder Dunkel von der Brauerei Ustersbacher, das sehr beliebt ist. Zudem machen wir als Alternative zum klassischen Hugo oder Aperol, unsere Spritzgetränke selbst. Da haben wir sechs bis acht Variationen. Wir mixen Früchte mit Pflanzen. Sowas wie Maracuja-Minze, Erdbeer-Basilikum und Himbeer-Limette.

Dürfen Gäste Essen mit in den Biergarten bringen?

Leon Dick: Natürlich ist es uns am liebsten, wenn die Leute unsere Speisen essen. Da bemühen sich unsere Köche ja sehr dafür. Aber wir würden jetzt keinen wegschicken, der seine Brotzeit hier im Biergarten machen will.

Was empfehlt ihr den Gästen?

Tsvetelina Dick: Unsere Brotzeiten kann man auf jeden Fall sehr empfehlen. Wir haben eine richtige Wirtshaus-Brotzeit.

Leon Dick: Und unseren Zwiebelrostbraten mit Käs’Spätzle! Typisch für einen Biergarten. Das ist ja auch immer das erste Gericht, womit die Leute – sag‘ ich mal – den Biergarten testen. Schauen, ob die Soße selbergemacht ist, schauen, was ein Käse benutzt und ob das Fleisch medium gebraten wird. Wir machen halt unsere Röstzwiebel selber, wir haben eine Dunkelbiersoße, die wir selber aufkochen. Das ist mitunter das meistverkaufte Gericht bei uns.

Tsvetelina Dick: Wir haben aber auch vegane und vegetarische Gerichte. Das ist wichtig zu erwähnen! Vegan haben wir gerade ein Rote-Bete-Carpaccio; Spinatknödel oder Rahmschwammerl sind vegetarisch.