30 Meter hohe Fichte stürzt an Kindergarten um

Plus In Schwabmünchen ist am Kindergarten St. Michael eine 30 Meter hohe Fichte umgestürzt. Der Zwischenfall ging glimpflich aus.

Eine knapp 30 Meter hohe Fichte ist am Kindergarten St. Michael in der Nähe des Schwabmünchner Wasserturms umgekippt. Ein Sturm hat sie in der Nacht zu Freitag zu Fall gebracht. Weil in dieser Zeit niemand auf dem Gelände oder dem nahe gelegenen Fußweg unterwegs war, gab es keine Verletzten. Allerdings wurden ein Reck und ein Spielhäuschen beschädigt. Sie werden ausgetauscht.

Der umgestürzte Baum hat auch noch eine Buche in Mitleidenschaft gezogen, die Mitarbeiter des Bauhofs am Montag gefällt haben. „In der freien Natur hätte man die Buche noch stehen lassen können, aber dort, wo Kinder spielen und ein beliebter Fußgängerweg vorbeiführt, mussten wir sie fällen“, sagt Thomas Bernhard vom Grünflächenamt der Stadt Schwabmünchen.

Ersatzbäume werden gepflanzt

Weil der Bauhof schon mal mit den entsprechenden Gerätschaften vor Ort war, wurde auch noch eine Fichte gefällt, die vom Borkenkäfer befallen war. „Das hat aber nichts mit dem Sturmschaden zu tun“, sagt Thomas Bernhard. Zur Schadenshöhe wollte er sich nicht äußern: „Das ist schwierig, denn das Reck und das Spielhäuschen hätten sowieso über kurz oder lang ersetzt werden müssen.“ Für die fehlenden Bäume wird es Ersatzpflanzungen geben. Auch der Zaun, der den Garten von dem Gehweg trennt, wurde in Mitleidenschaft gezogen, muss aber wohl nicht ersetzt werden. Die große Fichte ist teilweise auf den Zaun gefallen und die Äste ragten auch auf den Gehweg.

Den schönen großen Garten konnten die Kinder am Montag nicht benutzen. Die Mädchen und Buben unternahmen Spaziergänge oder wichen auf nahe gelegene Spielplätze aus, um an die Luft zu kommen. Möglicherweise können die Kindergärtnerinnen mit den Mädchen und Buben aber schon in dieser Woche wieder in den Garten. Thomas Bernhard: „Wir planen, den Wurzelstock der großen Fichte wieder in seine ursprüngliche Position zurückzuklappen, damit wir nicht mit schwerem Gerät auf das Gelände müssen, was nach den letzten Regenfällen auch den Rasen in Mitleidenschaft ziehen würde. Wenn das alles klappt, dann kann der Garten noch in dieser Woche wieder freigegeben werden.“

Fichte bot anderen Bäumen Schutz

Es kann auch sein, dass noch weitere Bäume in Mitleidenschaft gezogen werden, obwohl sie derzeit keine Schäden aufweisen. „So ein großer Baum wie die umgestürzte Fichte schützt bei einem Sturm auch die umliegenden Bäume, weil er einen Großteil der Windgeschwindigkeit abbremst“, so Thomas Bernhard. Deshalb werde die Situation in den nächsten Wochen und Monaten genau beobachtet. Wenn die Sicherheit nicht gewährleistet sei, müsse man sich auch von weiteren Bäumen trennen.