30-Jähriger ist bekifft mit Kleintransporter in Lagerlechfeld unterwegs

Bekifft ist ein 30-jähriger Mann am Freitagmorgen in Lagerlechfeld mit einem Kleintransporter unterwegs gewesen. Die Polizei kontrollierte ihn gegen 9 Uhr in der Lazarettstraße. Wie die Polizei weiter berichtet, zeigte der Mann drogentypische Ausfallerscheinungen, weshalb er einen Drogenvortest machen musste. Der Test reagierte positiv auf den Cannabiswirkstoff THC. Der Kontrollierte räumte daraufhin ein, zeitnah Cannabis konsumiert zu haben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme veranlasst. Die Polizei Schwabmünchen hat Ermittlungen hinsichtlich eines Vergehens der Trunkenheit im Verkehr infolge Cannabiskonsum aufgenommen. (AZ)

