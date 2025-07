Seit 30 Jahren gibt es die St.-Gregor-Jugendhilfe

In der Museumstraße im Hof vor dem Wasserturm ist nicht nur die Caritas-Sozialstation, sondern auch der Stützpunkt der St. Gregor-Kinder-, Jugend- und Familienhilfe angesiedelt. Diese erste heilpädagogische Tagesstätte (HPT) in Schwabmünchen feierte nun ihr 30-jähriges Bestehen. „Es ist ein Ort der Geborgenheit, an dem Kinder ihr volles Potenzial entwickeln können und ein wichtiger Bestandteil unserer familienfreundlichen Infrastruktur“, sagte die stellvertretende Landrätin Sabine Grünwald. Schwabmünchens Bürgermeister Lorenz Müller sprach vom „besonderen Spirit, der immer in diesem Hause herrscht“. Auch er betonte, wie wichtig es sei, von Anfang an in die Sorgen und Nöte von Kindern und Eltern zu investieren.

