Chancengleichheit beim Schulanfang

Mitarbeitende des Amazon-Standorts Graben haben die Möglichkeit genutzt, sich während der Arbeitszeit sozial zu engagieren. Gemeinsam füllten sie bei der Aktion „Schulstart“ in Graben insgesamt 300 Taschen mit Schulmaterialien wie Schreibhefte, Federmäppchen und Trinkflaschen für die Tafeln Augsburg, Königsbrunn, Schwabmünchen und Lechfeld sowie für die Caritas Schwabmünchen. Das Unternehmen möchte damit ein Zeichen für Chancengleichheit setzen, indem diesen Kindern der Schulanfang erleichtert wird. „Für Kinder und Eltern ist der erste Schultag ein großes Erlebnis. Das ist die schöne Seite. Um die Einschulung zu ermöglichen, sind erhebliche Kosten für die Eltern zu schultern. Umso erfreulicher ist die Hilfe durch Amazon, die eine Erstausstattung für die Familien zur Verfügung stellt“, sagte Peter Wyss von der Schwabmünchner Tafel.

