300 Kinder erhalten kostenlose Schulmaterialien: Amazon fördert Chancengleichheit.

Graben

Chancengleichheit beim Schulanfang

300 Kinder starten mit gespendetem Material ins neue Schuljahr.
    Gerhard Graf, Vorstandsmitglied der Augsburger Tafel, half bei der Aktion „Schulstart“ mit.
    Gerhard Graf, Vorstandsmitglied der Augsburger Tafel, half bei der Aktion „Schulstart“ mit. Foto: Amazon Deutschland Services GmbH

    Mitarbeitende des Amazon-Standorts Graben haben die Möglichkeit genutzt, sich während der Arbeitszeit sozial zu engagieren. Gemeinsam füllten sie bei der Aktion „Schulstart“ in Graben insgesamt 300 Taschen mit Schulmaterialien wie Schreibhefte, Federmäppchen und Trinkflaschen für die Tafeln Augsburg, Königsbrunn, Schwabmünchen und Lechfeld sowie für die Caritas Schwabmünchen. Das Unternehmen möchte damit ein Zeichen für Chancengleichheit setzen, indem diesen Kindern der Schulanfang erleichtert wird. „Für Kinder und Eltern ist der erste Schultag ein großes Erlebnis. Das ist die schöne Seite. Um die Einschulung zu ermöglichen, sind erhebliche Kosten für die Eltern zu schultern. Umso erfreulicher ist die Hilfe durch Amazon, die eine Erstausstattung für die Familien zur Verfügung stellt“, sagte Peter Wyss von der Schwabmünchner Tafel.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

