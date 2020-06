19:36 Uhr

32-Jähriger Affinger stirbt bei Motorrad-Unfall auf der B17

Nach einem Motorrad-Unfall auf der B17 ist am Freitagnachmittag ein 32-jähriger Affinger gestorben. Der Verkehr kam zeitweise komplett zum Erliegen.

Von Max Kramer

Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall auf der B17 am Freitagnachmittag ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben fuhr der Mann, ein 32-jähriger Affinger, gegen 16.10 Uhr in Richtung Augsburg. Weil der Verkehr kurz nach der Anschlussstelle Königsbrunn-Nord auf der rechten Spur stockte, lenkte eine 28-jährige Augsburgerin ihren PKW auf die linke Spur, auf der der Motorradfahrer unterwegs war. Es kam zu einer Kollision, der Motorradfahrer stürzte in die Leitplanke. Er war laut Polizei sofort tot.

Nach tödlichem Motorrad-Unfall: B17 komplett gesperrt

Hinweise, dass das Unfallopfer oder die 28-Jährige zu schnell unterwegs waren, gibt es nach Auskunft der zuständigen Einsatzzentrale nicht. Nach dem Unfall musste die B17 zwischen Königsbrunn-Süd und der WWK-Arena bis etwa 20 Uhr komplett gesperrt werden. Ein Gutachter war vor Ort. Die 28-Jährige blieb unverletzt, musste aber von einem Kriseninterventionsteam betreut werden. An ihrem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Das Motorrad im Wert von 15.000 Euro wurde komplett zerstört.

