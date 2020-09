03.09.2020

32 Künstler stellen im Unteren Schlösschen aus

32 Mitglieder des Kunstvereins Bobingen zeigen ihre Arbeiten und geben Einblicke. Das sind die Inspirationen für ihre Werke.

Von Ingeborg Anderson

Noch lehnen die meisten Kunstwerke über die Galerieräume im Unteren Schlößchen in Bobingen verteilt an der Wand. Aber das Hängekonzept ist bereits erkennbar. Dazwischen wuseln die Künstler. Mit der Wasserwaage prüfen sie, ob ein Bild auch gerade hängt. Andere messen die Höhe aus, in der sich die Bildhaken befinden sollen. Es geht die Leiter hoch und die Leiter runter. Das Hängen einer Ausstellung ist immer wieder eine faszinierende Sache, und es ist erstaunlich, wie am Ende alles passt und die Kunstwerke dann miteinander korrespondieren und in Dialog treten.

Hier geht es um die turnusmäßige Ausstellung der Mitglieder, die unter dem Titel „Die Jährliche 2020“ firmiert und ab Sonntag, 6. September, läuft. Damit eröffnet in der Galerie des Kunstvereins nicht nur die erste Ausstellung nach den Sommerferien, sondern beendet damit auch die durch die Corona-Maßnahmen bedingte Zwangspause.

Austausch trotz fehlender Vernissage

Beirätin Tanja Leodolter, die auch zu den Ausstellern in Bobingen gehört, freut sich darüber. „Es ist zwar schade, dass es keine Vernissage geben wird. Aber ich finde es schön, dass man wenigstens beim Hängen mal wieder zusammen ist und sich austauschen kann“, sagt sie.

Die ausgestellten Arbeiten zeigen, wie vielfältig das Spektrum an Motiven und Techniken der aktiven Vereinsmitglieder ist: Es reicht von abstrakter und gegenständlicher Malerei, Grafik, Zeichnung über Objekte und Collagen bis hin zur Fotografie. Varietät ist wohl auch bei den behandelten Themen angesagt, denn die Künstler bekamen kein Thema vorgegeben.

Tierisches zeigt sich etwa in dem Frosch, der die Besucher schon im Foyer empfängt, oder bei Leopard und Elefant, die Sibylle Donner-Mayer mit feinen Linien und detailgenau gezeichnet hat. Landschaftsstimmungen mit hohen Himmeln kontrastieren mit farbgewaltigen abstrakten Kompositionen.

Es gibt viel zu entdecken

Auch der Mensch ist für viele der Künstler ein Thema. Eva Bley zitiert Motive aus der Kunstgeschichte und bringt auf ihrem Bild ein Paar aus der Renaissance zusammen. Fotografie zeigt sich mal superscharf mal in kalkulierter Unschärfe. Fazit: eine facettenreiche Ausstellung, auf der es viel zu entdecken gibt und die – wie die Künstler hoffen – auch ohne Vernissage die Besucher anzieht.

Die 32 ausstellenden Künstler sind Barbara Auer, Eva Bley, Sibylle Donner-Mayer, Annedore Dorn, Jochen Eger, Horst Gatscher, Gabriele Gruss-Sangl, Franziska Haas-Straßer, Elisabeth Hackl, Anneliese Hirschvogl, Rita Höfler, Gabriele Hornauer, Jürgen Hörauf, Karin Jakob, Conny Kagerer, Amelie Kratzer, Ottilie Leimbeck-Rindle, Tanja Leodolter, Regine Lueb, Rita-Maria und Werner Mayer, Günther Nietsch, Gerti Papesch, Elisabeth Röder, Ines Roller, Jeannette Scheidle, Theo Schilling, Brigitte Steininger, Isabella Stoll, Werner Straßer, Brigitte Weber, Hildegard Winkler und Rudolf Zimmermann.

Sonntag, 6. September bis Sonntag, 4. Oktober, ist die Ausstellung im Unteren Schlösschen, Römerstraße 73, zu sehen. Öffnungszeiten sind Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 15 bis 18 Uhr und am Sonntag von 14 bis 18 Uhr.

