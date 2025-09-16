Icon Menü
35 Jahre Freundschaft: Klosterlechfeld und Großschweidnitz feiern mit Baumpflanzaktion

Klosterlechfeld

35 Bäume für 35 Jahre Freundschaft

Ein Zufall brachte die Gemeinden Klosterlechfeld und Großschweidnitz nach der Wiedervereinigung zusammen.
Von Maximilian Czysz
    Die Bürgermeister Jons Anders (links), Rudolf Schneider und Erwin Mayer (am rechten Bildrand) pflanzten Bäume der Freundschaft. Foto: Hieronymus Schneider

    Die Gemeindepartnerschaft zwischen Klosterlechfeld und Großschweidnitz in der Oberlausitz in Sachsen ist eng mit der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten im Jahre 1990 verbunden. Zum 35-jährigen Bestehen reiste ein Bus mit 26 Großschweidnitzern, an der Spitze Bürgermeister Jons Anders mit Ehefrau, sowie seinem Vorgänger Thomas Konietzny, nach Klosterlechfeld. Im Gepäck hatten sie 35 Bäume verschiedener Sorten aus der Oberlausitz. Jeder Baum steht für ein Jahr gelebter Partnerschaft und Freundschaft.

