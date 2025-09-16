35 Bäume für 35 Jahre Freundschaft

Die Gemeindepartnerschaft zwischen Klosterlechfeld und Großschweidnitz in der Oberlausitz in Sachsen ist eng mit der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten im Jahre 1990 verbunden. Zum 35-jährigen Bestehen reiste ein Bus mit 26 Großschweidnitzern, an der Spitze Bürgermeister Jons Anders mit Ehefrau, sowie seinem Vorgänger Thomas Konietzny, nach Klosterlechfeld. Im Gepäck hatten sie 35 Bäume verschiedener Sorten aus der Oberlausitz. Jeder Baum steht für ein Jahr gelebter Partnerschaft und Freundschaft.

