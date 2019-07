vor 9 Min.

40 Stunden für andere im Einsatz

Die Jugend in Bobingen engagiert sich: Neun Schüler helfen im Kindergarten oder im Pflegeheim mit

Von Anja Fischer

Sich im Engagement für andere beweisen – das ist der Ansatz des Projektes JiBes, Jugend in Bobingen engagiert sich. Schon zum dritten Mal fand es nun an der Mittelschule Bobingen statt, gefördert durch die Aktion Mensch.

Ins Leben gerufen hat das Projekt Sabine Frenkenberger von der Freiwilligen-Agentur. Sie betreut mit Mentoren die Schüler, die in vier Monaten 40 Stunden ehrenamtliche Arbeit ableisten. In diesem Jahr haben sich neun Schüler der Herausforderung gestellt und diese auch bewältigt, wie Frenkenberger berichtete: „40 Stunden hört sich gar nicht so viel an, aber diese Leistung zusätzlich zur Schule und zu den Hobbys zu erbringen, das ist kein Pappenstiel“, findet sie. Insgesamt seien so 360 Stunden ehrenamtlicher Arbeit zusammengekommen.

Schulleiter Robert Walch freute sich, dass sich immer wieder Schüler finden, die sich in ihrer Freizeit für andere einsetzen: „Darauf sind wir sehr stolz.“ Bürgermeister Bernd Müller lobte den Einsatz der Jugendlichen, die sich in Pflegeeinrichtungen, Kindergärten und dem Café International betätigten. Gerade beim Stadtjubiläum habe man feststellen können, wie wichtig das Ehrenamt sei. Vielleicht habe das Praktikum ja zusätzlich einen Hinweis auf den späteren Beruf gegeben, aber zumindest werde es bei Bewerbungen helfen und künftigen Arbeitgeber beweisen, dass man in der Lage sei, sich für etwas einzusetzen.

In einer Feierstunde, umrahmt von der Tanzgruppe der Mittelschule, wurden den Schülern ihre Zertifikate überreicht. Wie Sabine Frenkenberger betonte, gaben alle Einrichtungen gute Rückmeldungen. Die Schüler seien durchweg pünktlich, freundlich und bemüht gewesen. Dabei haben sie von ihrem Engagement auch einiges mitgenommen. So freut es Anastasia, wenn sie heute noch Kinder aus dem Kindergarten begegnet und sie freudig begrüßen. Mitschüler Ben dagegen berichtete von seinem Einsatz in der Tagespflege, wo er Essen servieren und mit den Bewohnern spielen durfte. (anja)

Themen Folgen