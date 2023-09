Das Mickhauser Bergrennen 2023 steht an – das ist dieses Jahr anders

Die Vorbereitungen für das 40. Bergrennen Mickhausen laufen auf vollen Touren, allerdings unter veränderten Vorzeichen als zuletzt.

Das Bergrennen vorzubereiten ist extrem viel Arbeit und erfordert immensen Zeitaufwand, vor allem für den Cheforganisator und sein Team. Hinrich Groeneveld, der die Nachfolge von Günther Hetzer angetreten hatte, sah sich nicht mehr in der Lage, die zeitaufwendige Aufgabe weiter durchzuziehen. Deshalb suchte der Veranstalter des Bergrennens von Mickhausen, der ASC Bobingen, nach einem neuen Cheforganisator und wurde mithilfe des ADAC Südbayern fündig.

Der neue Mann an der Spitze heißt Klaus Morhammer. Er hat seit Jahrzehnten Erfahrung in der Durchführung von Motorsportveranstaltungen und freut sich, dass er diese für ihn schöne Aufgabe übertragen bekommen hat. "Wir sind schnell zu einem hervorragenden Team zusammengewachsen", betont Thomas Schwalber, Urgestein des ASC-Bergrennens sowie inzwischen Verwaltungs- und Finanzvorsitzender des Vereins, der am engsten mit Morhammer in Verbindung steht.

Er ist der neue Cheforganisator des Bergrennens: Klaus Morhammer. Foto: Reinhold Radloff

"Alles läuft nach Plan", sagt der Buchloer, der am vergangenen Samstag auch bei den ersten Aufbauarbeiten an der Strecke mithalf und mit Thomas Schwalber zusammen bestätigte, dass der Finanzplan für das Rennwochenende auf gesunden Beinen stehe. "Wir konnten vier Hauptsponsoren finden, ohne die es nicht gehen würde: die Firmen Tierhold, Kastner, Jevtic und die Deutsche Vermögensberatung Müller", so Schwalber, der aber hinzufügt, dass der finanzielle Ausgang der Veranstaltung extrem vom Zuschauerzuspruch abhänge: "Wir brauchen mindestens 5000 zahlende Fans für eine schwarze Null, rechnen aber bei gutem Wetter mit weit mehr als dem Doppelten."

Auch wenn heuer ein rundes Jubiläum ansteht – besondere Aktionen hat der ASC Bobingen deswegen nicht geplant. "Durch die Veränderungen im Vorfeld sind wir froh, wenn wir alles gut über die Bühne bringen", sagt Morhammer, der sich auch um das Starterfeld kümmert. "Bisher haben rund 100 Fahrer gemeldet. Wir gehen aber davon aus, dass wir bis zum Meldeschluss am 18. September auf 180 kommen."

Corona und Wertungsänderungen sorgen für ein schwieriges Rennjahr

Der Cheforganisator ist sich darüber im Klaren, dass heuer ein schwieriges Rennjahr ist, erstens nach Corona, zweitens nach Umstellungen bei den Wertungsmodalitäten an den Fahrzeugen durch die FIA. Durch die wollten nicht alle Fahrer mitmachen und sie hielten einige Ausländer davon ab, nach Mickhausen zu kommen – vor allem Schweizer, Italiener und Franzosen. "Die Veränderungen sorgen bei den Fahrern für viel Unruhe. Ich bemühe mich nach Kräften, dass wir wieder zum alten System zurückkehren. Hinzu kommt, dass vor Mickhausen noch zwei Bergrennen auf dem Plan stehen: Eichenbühl und St. Agatha in Österreich. Die Fahrer wollen abwarten, ob danach noch ihre Fahrzeuge komplett einsatzbereit sind", so Morhammer.

Gemeldet haben allerdings trotz allem schon eine Reihe von hochklassigen Fahrern, unter ihnen der Führende in der deutschen Bergmeisterschaft, Marcel Hellberg (Golf 1), und sein Verfolger Erwin Buck (Scirocco 1). Wie jedes Jahr werden diese und der Deutsche Bergcup sowie weitere Wettbewerbe am Berg in Mickhausen entschieden, da es das letzte Bergrennen der Saison ist. Als einziger Fahrer des ASC Bobingen geht diesmal Wolfgang Glas mit seinem Minichberger-Golf an den Start. Er hat aus beruflichen Gründen in dieser Saison bisher nur ein Rennen bestritten und freut sich extrem auf sein Heimrennen.

Die Fahrer beim Bergrennen können heuer ein Resultat streichen lassen

Am Samstag, 30. September, sollen vier Trainingsläufe und am Sonntag, 1. Oktober, vier Rennläufe ausgetragen werden. Neu ist heuer, dass die Fahrer ein Streichresultat benennen können. "Das sorgt für noch mehr Spannung, weil ein eventueller zeitlicher Ausrutscher nicht mit in die Gesamtzeit eingeht", so Morhammer. Neben den offiziellen Rennfahrten rasen auch wieder vier buchbare Renntaxis den Berg hinauf, unter anderem pilotiert von Armin Schwarz. Im Einsatz ist auch ein Porsche Taycan Elektro. Übrigens fahren heuer auch der Rennleiter und der Leiter für Streckensicherung elektrisch.

Dem Publikum stehen wieder die üblichen Zuschauerplätze und -flächen zur Verfügung, auch wird es wie üblich die Großleinwände und die Geschwindigkeitsmessungen sowie die Rennkommentatoren geben, um die Motorsportfans möglichst gut über den Rennverlauf und die einzelnen Fahrer mit ihren Boliden zu informieren. Und natürlich können die Fahrer wieder bei ihrer Arbeit an den Fahrzeugen im Fahrerlager hautnah beobachtet und befragt werden. Ein Bierzelt ist wie in den vergangenen Jahren nicht geplant, Verpflegungsstände sind aber vorhanden, genauso wie Info- und Ausstellungsstände. Die Trainings- und Rennläufe sind in der Zeit zwischen 9 und 17 Uhr vorgesehen. Den Abschluss der Großveranstaltung bildet die Siegerehrung.

Tickets Karten für das Mickhauser Bergrennen, die rund um die Bergrennstrecke erworben werden können, kosten 30 Euro für das komplette Wochenende, für Samstag für 20 Euro und für Sonntag für 25 Euro. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren haben freien Eintritt. Bei McDonald's in Königsbrunn, Schwabmünchen und Mering gibt es die Wochenendkarte für 28 Euro.