41 schaffen das ganz besondere Abi in Schwabmünchen

Abschied von einem ganz besonderen Abiturjahrgang in Schwabmünchen: Ungewöhnlich wenige Schüler waren heuer zur Prüfung angetreten. Und trotzdem wurden jetzt 41 Abiturientinnen und Abiturienten feierlich in der Stadthalle geehrt. Dabei gab es in diesem Jahr in Bayern eigentlich fast kein Abitur. Es ist eine Auswirkung der Umstellung von G8, also dem achtjährigen Gymnasium, auf das G9.

Reinhold Radloff Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Abitur Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis