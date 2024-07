Ohne Führerschein in Untermeitingen unterwegs

Beim Fahren ohne Führerschein aufgeflogen ist ein 43-Jähriger in Untermeitingen. Eine Polizeistreife hielt den Autofahrer am Dienstagnachmittag in der Lechfelder Straße zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Dabei stellten die Beamten laut Polizei fest, dass der 43-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine Weiterfahrt haben sie unterbunden. Die Polizei Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen. (AZ)

Untermeitingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Führerschein Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrskontrolle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis