Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten

43-Jähriger verunglückt auf Kreisstraße 17: Feuerwehr befreit Autofahrer aus Wrack

Schwabmünchen

Feuerwehr muss Mann aus Autowrack befreien

43-Jähriger fährt auf der Kreisstraße 17 nachts frontal gegen einen Baum. War Alkohol im Spiel?
Von Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    Die Feuerwehr musste einen eingeklemmten Autofahrer befreien.
    Die Feuerwehr musste einen eingeklemmten Autofahrer befreien. Foto: Anika Taiber

    In seinem Auto eingeklemmt wurde ein 43-jähriger Mann bei einem Unfall Samstagnacht auf der Kreisstraße 17.

    Frontal gegen einen Baum

    Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der Mann gegen 3.40 Uhr mit seinem Wagen in westlicher Richtung und kam aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Er krachte frontal gegen einen Baum. Die alarmierte Feuerwehr musste den 43-Jährigen aus dem Wrack befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Universitätsklinikum Augsburg.

    Mann musste zur Blutentnahme

    Da es Indizien dafür gab, dass der 43-Jährige Alkohol getrunken hatte, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Die Polizei Schwabmünchen hat die Ermittlungen hinsichtlich eines Vergehens der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden