Feuerwehr muss Mann aus Autowrack befreien

In seinem Auto eingeklemmt wurde ein 43-jähriger Mann bei einem Unfall Samstagnacht auf der Kreisstraße 17.

Frontal gegen einen Baum

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der Mann gegen 3.40 Uhr mit seinem Wagen in westlicher Richtung und kam aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Er krachte frontal gegen einen Baum. Die alarmierte Feuerwehr musste den 43-Jährigen aus dem Wrack befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Universitätsklinikum Augsburg.

Mann musste zur Blutentnahme

Da es Indizien dafür gab, dass der 43-Jährige Alkohol getrunken hatte, wurde eine Blutentnahme veranlasst. Die Polizei Schwabmünchen hat die Ermittlungen hinsichtlich eines Vergehens der Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. (AZ)