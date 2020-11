10:34 Uhr

44-jährige Frau wird bei Unfall in Bobingen verletzt

Eine 44-Jährige hat sich bei einem Zusammenprall in Bobingen verletzt.

Zwei Autos prallen in Bobingen zusammen. Nachdem eine 68-Jährige ein anderes Auto übersehen hatte, kam es zum Unfall mit einer Verletzten.

Bei einem Verkehrsunfall in Bobingen ist am vergangenen Mittwoch eine 44 Jahre alte Frau leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei war eine 68-jährige Autofahrerin gegen 13.10 Uhr von auf der Krumbacher Straße in Richtung Siedlung unterwegs. An der Kreuzung wollte sie nach links in die Straßberger Straße abbiegen. Dabei übersah sie jedoch offenbar ein Auto, das aus der Herbststraße kam und die Kreuzung geradeaus überqueren wollte.

Unfall in Bobingen: Frau muss verletzt in Wertachklinik

Die 44-Jährige, die in diesem Wagen saß, wurde bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in die Wertachklinik Bobingen. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, heißt es im Polizeibericht weiter. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 17.000 Euro angegeben. (AZ)

