04:03 Uhr

47 Einsätze für das Rote Kreuz beim Singoldsand

Die Helfer ziehen eine positive Bilanz, obwohl sie dieses Jahr öfter eingreifen mussten. Woran diese Steigerung liegt.

Das Singoldsand Festival in Schwabmünchen ist für alle Seiten positiv verlaufen: Nachdem bereits die Polizei von einer durchweg friedlichen Atmosphäre mit nur einem Einsatz sprach, zieht auch das Bayerische Rote Kreuz in Schwabmünchen, das für die sanitätsdienstliche Absicherung des dreitägigen Festivals verantwortlich war, eine positive Bilanz.

„Wir sind sehr zufrieden mit dem Einsatzverlauf, denn unser Einsatzkonzept, das wir über die Vorjahre entwickelt haben, ist aufgegangen“, sagt Fabian Wamser von der Bereitschaft des BRK. Mit jeweils bis zu zehn ehrenamtlichen Einsatzkräften pro Tag war der Sanitätswachdienst durch die Bereitschaft Schwabmünchen im Vergleich zum Vorjahr personell noch einmal verstärkt worden. Und dies zahlte sich aus. Gleich 47-mal waren die Helfer des Roten Kreuzes gefordert, in Spitzenzeiten sogar bei bis zu drei Einsätzen gleichzeitig. Das Einsatzspektrum war breit gefächert, von Insektenstichen über Schnittwunden an Beinen und Händen und allergischen Reaktionen bis hin zu alkoholbedingten Bewusstseinseintrübungen. In einem Fall musste der Rettungsdienst mit Notarzt anrücken.

Vor einem Jahr gab es beim Singoldsand Festival 44 Einsätze

Die Einsatzzahlen haben sich im Vergleich zum Vorjahr in absoluten Zahlen zwar leicht erhöht – vergangenes Jahr 44, dieses Jahr 47 –, jedoch feierte dieses Jahr der Kindertag seine Premiere. An diesem zusätzlichen Tag gab es zwölf Einsätze. Nimmt man isoliert die beiden „Erwachsenen“-Festival-Tage, so gab insgesamt 35 Versorgungen – also eine deutliche Reduzierung der Einsatzzahlen. Zurückzuführen sei dies laut Wamser wohl auf das schlechte Wetter – wenn es wie die Wochen zuvor 30 Grad gehabt hätte, hätte man wesentlich mehr zu tun gehabt, ist er sich sicher.

Das Einsatzkonzept des BRK war so entwickelt worden, dass auch schwere Notfälle schnell und effizient versorgt und an den Rettungsdienst hätten übergeben werden können. Dazu wurden Anfahrtswege für den Rettungsdienst erarbeitet und die Integrierte Leitstelle sowie die Rettungswachen in der Umgebung informiert. „Unsere Notfallpläne sind am besten, wenn sie nicht angewendet werden müssen“, sagt Wamser. „Wir sind aber auch sehr froh, dass wir für den Ernstfall vorbereitet waren.“ (SZ)

Themen Folgen