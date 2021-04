48 neue Sozialwohnungen entstehen im Schwabmünchner Taubental

Plus Alte Gebäude werden in Schwabmünchen abgerissen, neue gebaut. Dadurch entsteht mehr Wohnraum für Bedürftige. Wann es losgeht.

Die Wohnbaugesellschaft des Landkreises (WBL) will neue Sozialwohnungen im Taubental bauen. Ein entsprechender Bauantrag lag den Mitgliedern in der aktuellen Ausschuss-Sitzung vor. Es sollen insgesamt 48 neue Sozialwohnungen entstehen, 20 mehr als bisher. Vier dreigeschossige Gebäude werden dafür neu gebaut. Die Gebäude, die bislang dort standen (Hausnummern 37, 39, 41 und 43), werden abgerissen. Mit dem Bau der ersten beiden Wohnhäuser soll nach Angaben von Stadtbaumeister Stefan Michelfeit noch heuer begonnen werden. In diesen beiden Gebäuden wohnen aktuell keine Mieter mehr. Die anderen Altbauten bleiben noch stehen, bis mit dem Bau der letzten beiden neuen Gebäude begonnen wird. Aktuell gibt es im Taubental etwa 150 Sozialwohnungen. Ein Teil davon wurde bereits saniert.

Weitere Themen aus der Sitzung in Schwabmünchen im Überblick

Hallenbad Für kleinere Änderungen an der Planung für den Hallenbadneubau im Breitweg haben sich alle Mitglieder des Bauausschusses in der aktuellen Sitzung am Dienstagabend ausgesprochen. So soll es im Obergeschoss des Bades eine zusätzliche Toilette im Bereich des Lehrschwimmbeckens geben, und aus der ursprünglich geplanten 25 Quadratmeter großen Behindertenumkleide werden zwei mit je knapp 13 Quadratmetern. Damit setzt die Stadt einige Anregungen der Regierung von Schwaben um. Die Behörde ist der Fördergeldgeber.

Unkraut Grünamtsleiter Roland Schilling stellte den Ausschuss-Mitgliedern eine von ihm favorisierte Methode der Wildkrautvernichtung mit heißem Wasser oder heißem Schaum vor. Der Bauhof erledigt solche Arbeiten zum Beispiel in der Innenstadt, auf dem Friedhof, dem Stadtplatz und -garten, rund ums Museum und im Außenbereich der Stadthalle. Um das Unkraut möglichst umweltschonend zu entfernen, verzichtet die Stadt seit 2016 komplett auf das Vernichtungsmittel Glyphosat. Derzeit kommen häufig Maschinen mit Drahtbürsten zur Beseitigung zum Einsatz. Noch gilt es einige Details zu klären, bevor eine Entscheidung über die Heißwassermethode gefällt wird.

Luftreiniger Für Kitas sollen in schlecht belüftbaren Räumen mobile Luftreinigungsgeräte angeschafft werden. Vorab müssen aber noch einige Fragen bezüglich der Geräte und deren Lautstärke geklärt werden.

Bauanträge Über insgesamt 14 Bauanträge hatte das Gremium zu entscheiden. Hier die wichtigsten im Überblick: Zustimmung gab es für den Bau eines Rinderstalles mit Fahrsiloanlage und einer Maschinenhalle in der Schwabegger Straße. Abgelehnt wurde hingegen die Nutzungsänderung einer Asylunterkunft in ein Boardinghouse, als Unterkunft für Handwerker, im Mittelstetter Weg. Grund dafür sei, dass es sich bei einem Boardinghaus um eine "wohnähnliche Nutzung" handele - und die sei im Gewerbegebiet nicht erlaubt. Ein Hotel wiederum wäre problemlos möglich. Stadtbaumeister Michelfeit weiß um die Schwierigkeit dieser Entscheidung: "Wir bewegen uns hier auf einem schmalen Grat." Gut möglich, dass das Landratsamt Augsburg, die Genehmigungsbehörde, das gemeindliche Einvernehmen ersetzt. Auch ein Carport und einen Geräteschuppen in der Bahnhofstraße lehnte der Ausschuss ab, da das Grundstück bereits zu versiegelt sei.

