vor 60 Min.

50 Eurasier stehen im Mittelpunkt

Hunde werden am Samstag in Großaitingen erwartet

Eine Ausstellung der Hunderasse Eurasier findet am Samstag, 21. Juli, auf dem Gelände des GSV Großaitingen, Übungsplatz Jansenhof, statt. Die Schau wird von der kynologischen Zuchtgemeinschaft für Eurasier veranstaltet, rund 50 Hunde der Familienhunderasse werden erwartet. Teilnehmende Hunde müssen die gültigen Impfungen mit dem Impfpass nachweisen. Bewertungskriterien der Ausstellung sind Aussehen und Verhalten, welche von einem speziell ausgebildeten Richter am Standard der Rasse beurteilt werden. Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist das Juniorhandling; ein Wettbewerb, bei dem Jugendliche im Alter von neun bis 17 Jahren ihre Hunde präsentieren. Hier kommt es vor allem auf die Harmonie zwischen Kind und Hund an. Für Speisen und Getränke ist vor Ort ebenfalls gesorgt. Die Veranstaltung am Mühlkreuzweg in Großaitingen beginnt um 10 Uhr, Einlass ist ab 9 Uhr. (meli)

Themen Folgen