13.03.2021

50 Jahre Pfarrei: Wie die "Göttliche Vorsehung" in Königsbrunn entstand

Plus Die Königsbrunner Pfarrei "ZGV" besteht seit 50 Jahren. Aus der Zeit gibt es viel zu erzählen - zum Beispiel, warum die katholische Kirche den Spitznamen "Kieswerk" bekam.

Von Hermann Schmid

Exakt 50 Jahre ist es am Sonntag her, dass die Kirche Zur Göttlichen Vorsehung geweiht wurde. Der wuchtige, unregelmäßige Bau aus Sichtbeton, damals auf freiem Feld errichtet, erhielt rasch den Spitznamen "Kieswerk". Für die Gläubigen war es – rein materiell betrachtet – eine "arme Kirche". Die ersten 15 Jahre musste sie ohne Kirchenglocken auskommen, 27 Jahre mit einer behelfsmäßigen Orgel. Doch in der "Göttlichen Vorsehung" – oder kurz "ZetGeVau" – entwickelte sich rasch ein reges kirchliches und gemeinschaftliches Leben. Coronabedingt wird am Sonntag das Jubiläum nur in zwei Messen gefeiert. Zu erzählen gibt es aber eine Menge.

In der Festschrift zur Weihe der Kirche am 14. März 1971 findet man auffallend wenig Begeisterung. Kurat Martin Bummele stellt darin fest: "Der Name unserer Kirche ist eine Provokation." Den Begriff "göttliche Vorsehung" würden einige als "primitiven Glauben" deuten, der den Menschen nur als eine Figur im Planspiel Gottes verstehe.

Andere würden das viele Leid in der Welt dagegen anführen. Abgedruckt ist auch ein Brief aus der Pfarrgemeinde mit Fragen an Justus Dahinden, den Schweizer Architekten der Kirche: Warum er einen so "komplizierten" Baukörper geschaffen habe? Der noch dazu durch "kalte" Materialien wie Beton, Glas, Metall äußerst streng wirke, fast wie eine Festung.

Königsbrunner wurden bei Gestaltung und Namensgebung nicht gefragt

Die neue Kirche stieß vermutlich einige Einheimische vor den Kopf. Weder bei der Namensgebung noch bei deren Gestaltung wurden ihre Ideen berücksichtigt. "Aber wir haben uns gefreut, dass wir überhaupt eine Kirche bekommen", berichtet Emmi Brücklmair, die sich wie auch ihr Mann von Anfang an in der Pfarrgemeinde engagierte. Für den Süden Königsbrunns, wo viel gebaut wurde, hatte man seit Mitte der 1960er-Jahre eine eigene katholische Kirche angestrebt.

Der erste Gottesdienst fand an Heiligabend 1970 noch auf der Baustelle statt, eine Art "Protest gegen die verschleppten Bauarbeiten", schrieb Pfarrer Bummele in privaten Notizen. 700 bis 800 Gläubige kamen, er teilte Kerzen aus "und wir entdeckten so die Schönheit der Kirche". Es wurde für einige Jahre zur Tradition am Abend vor Weihnachten.

Pfarrer Martin Bummele betreute Kirche und Pfarrgemeinde Zur göttlichen Vorsehung von ihren Anfängen bis zu seinem Weggang 1988. Bild: Doris Conzelmann (Archivbild)

Bummele konnte vermitteln, dass die Architektur ein Plus für die Gemeinde sei. "Anfangs hat mir die Kirche gar nicht gefallen, aber durch die geistige Begleitung von Pfarrer Bummele hat sich das rasch geändert", schildert Doris Conzelmann, 1971 zugezogen und später Pfarrsekretärin. Es war die Zeit, als die Anstöße des 2. Vatikanischen Konzils (1962 – 1965) und die Reform der katholischen Liturgie – der Gottesdienst war nicht mehr im Kern Messopfer des Priesters, sondern Mahl und Feier der Gemeinde – umgesetzt wurden. Darauf war auch Dahindens Entwurf ausgelegt: Der Altar steht als "Mahltisch" nur leicht erhöht im Mittelpunkt und nah an den halbkreisförmig angeordneten Stühlen. Doris Conzelmann erlebte es als "heimelig": "Den Gottesdienst macht nicht der Pfarrer alleine, sondern Pfarrer und Gemeinde gemeinsam."

Künstler sorgen für Akzente in der Kirche Zur Göttlichen Vorsehung

Gläubige beteiligten sich jetzt als Lektoren und Kommunionhelfer, andere prägten die Kirche durch ihre Kreativität. Etwa die Schwestern Maria Ehler und Traudi Schneider, die über 35 Jahre hinweg Sonntag für Sonntag für aufwendigen Blumenschmuck sorgten. Ab 1980 entstand eine Jahreskrippe, geschaffen von der Augsburger Künstlerin Berta Pittroff, die verwandtschaftliche Kontakte zur Pfarrei hatte.

Sie gestaltete über 20 Jahre hinweg zahlreiche Tonfiguren, die passend zum Kirchenjahr präsentiert werden. Mit dem Bilderzyklus "Passionsweg" kam – 1982 als Leihgabe, zwei Jahre später als Schenkung – ein herausragendes religiöses Kunstwerk dazu, für das der Maler Claus Bastian (1909 – 1995) ausdrücklich eine karge Beton-Kirche gesucht hatte.

Bummele zeigte seiner Gemeinde auch, dass sich materieller Mangel mit Ideen und Begeisterung überwinden lässt. Mit dem Argument "Wir müssen was tun!" motivierte er früh Emmi Brücklmair, einen Bastelkreis zu organisieren. Der hatte bis zu 50 Mitglieder, erzählt sie, fing an mit Sitzkissen für die Holzstühle der Kirche und nahm mehr als 30 Jahre lang mit Nähen, Stricken, Basteln und Backen Geld ein.

Das kam den Aktivitäten der Gemeinde, den Glocken und der neuen Orgel sowie vielen Spendenaktionen zugute, wie für ein lebensrettendes Beatmungsgerät für das angrenzende Seniorenzentrum St. Hedwig. "Wir waren eine Vorzeige-Pfarrei", sagt Brücklmair rückblickend.

Zum Feiern kamen die Königsbrunner Katholiken gerne zusammen

Architekt Dahinden hatte den Kirchenraum direkt auf das Pfarrzentrum gesetzt und Pfarrer Bummele entwickelte zusammen mit einem engagierten Pfarrgemeinderat und dessen Arbeitskreisen viele Aktivitäten für ein vielfältiges Gemeindeleben. Die Göttliche Vorsehung hatte zehn Jahre lang das einzige Pfarrzentrum in der Stadt. Auch wenn damals bei Gottesdiensten die Gläubigen streng in der jeweiligen Pfarrei blieben, "zum Feiern sind da alle hingegangen – alle unsere Klassenpartys waren in der ZGV", erinnert sich Wolfgang Focke. Er wuchs in der Pfarrei St. Ulrich auf, zog in den 1990er-Jahren in den Süden und ist heute Kirchenpfleger der ZGV. Die Faschingsbälle im Pfarrsaal lockten viele an, aber auch Veranstaltungen zu gesellschaftlichen Themen bis hin zur Gewerkschaftsarbeit.

Pfarrer Alfons Klotz übernahm 1988 die Pfarrgemeinde Zur göttlichen Vorsehung und betreute sie bis 2004. Bild: Doris Conzelmann (Archivbild)

1988 verließ Pfarrer Bummele Königsbrunn. Nachfolger Alfons Klotz konnte, so erinnert er sich im Gespräch "eine Gemeinde voll pfarrlicher Aktivitäten" übernehmen. In der Architektur sah er viele Gestaltungsmöglichkeiten. Pfarrer Klotz vermittelte die jeweiligen Themen des Gottesdienstes häufig mit großen Wandbildern und ungewöhnlichen Inszenierungen – bis hin zu einer Balletttänzerin, die Szenen aus Vivaldis "Vier Jahreszeiten" interpretierte, zu denen er passende Bibelstellen ausgesucht hatte. Er nutzte auch die direkte Verbindung zwischen Kirchenraum und Pfarrsaal: Nach der Gründonnerstags-Liturgie gingen die Gläubigen nach unten zum Agape-Mahl mit Brot und Wein, in der Osternacht wurde die brennende Kerze von unten in die Kirche getragen.

50 Jahre "Zur Göttlichen Vorsehung" Königsbrunn 1 / 15 Zurück Vorwärts 3. März 1966 – nach gut zwei Jahren der Bemühungen um eine neue katholische Kirche im Südosten von Königsbrunn startet der Architekten-Wettbewerb.

6. Juli 1966 – Bischof Josef Stimpfle genehmigt den Titel „Zur Göttlichen Vorsehung“

16. März 1967 – Der Schweizer Architekt Justus Dahinden erhält den Architektenauftrag. 15. Juli 1968 – Spatenstich durch Pfarrer Rupert Ritzer

11. Mai 1970 – Eröffnung des Kindergartens Zur Göttlichen Vorsehung

14. März 1971 – Bischof Stimpfle weiht die Kirche

1. November 1976 – Die sechs Jahre zuvor gegründete Kuratie „Zur Göttlichen Vorsehung“ wird zur Pfarrei erhoben, Kurat Martin Bummele zum Stadtpfarrer.

8. November 1977 – Einweihung des Caritas-Altenheims St. Hedwig, das Justus Dahinden mit dem Ensemble von Kirche, Pfarrzentrum und Kindergarten entworfen hatte.

7. November 1982 – Der Bilderzyklus „Passionsweg“ von Claus Bastian kommt als Leihgabe in die Kirche. Zwei Jahre später überlässt sie der Maler als Geschenk.

9. Oktober 1986 – Die fünf Glocken für die Kirche werden geweiht.

17. Juli 1988 – Pfarrer Martin Bummele wird verabschiedet. 24. September 1988 – Amtseinführung von Pfarrer Alfons Klotz.

8. November 1998 – Nach sieben Jahren „Ansparzeit“ und wird die neue Orgel geweiht.

2002/2003 – Generalsanierung Fassade und komplettes Pfarrzentrum

11. Juli 2004 – Verabschiedung von Pfarrer Alfons Klotz 17. Oktober 2004 – Amtseinführung von Pfarrer Bernd Weidner. Die Pfarrei wird Teil der neu gegründeten katholischen Pfarreiengemeinschaft Königsbrunn.

2008/2009 – Innenrenovierung mit Erweiterung des Altarraums, das Taufbecken wird versetzt.

1. Oktober 2017 – Verabschiedung von Pfarrer Bernd Weidner 1. November 2017 – Amtseinführung von Pfarrer Bernd Leumann

Pfarrer Bummele: "Der Süden Königsbrunns hat erst durch die Vorsehung ein Profil gewonnen"

2004 verließ Pfarrer Klotz die Göttliche Vorsehung – und die Gründung der Pfarreiengemeinschaft (PG) brachte auch für die ZGV erhebliche Veränderungen. Pfarrer Bernd Weidner betreute nun alle drei katholischen Gemeinden in der Stadt – die Aktivitäten der Gläubigen organisierte nun kirchen- und pfarrzentrenübergreifend ein Pfarreiengemeinschaftsrat. Manch Vertrautes wurde eingestellt. Doch teilweise, wie beim Bastelkreis, fehlte auch der Nachwuchs, wenn langjährig Aktive aus Altersgründen den Rückzug antraten.

Für Pfarrer Bernd Leumann, der im November 2017 die Pfarreiengemeinschaft übernahm, brachte die Göttliche Vorsehung die Erinnerung an eine Kirche in Schongau, in der er vor vielen Jahren als Praktikant wirkte. "In der hatte ich mich anfangs auch schwer getan, erinnert er sich: "Ich habe sie aber schnell zu schätzen gelernt."

Aus seiner Sicht ist die Vorzeige-Pfarrei Zur Göttlichen Vorsehung "inzwischen in einer Vorzeige-Pfarreiengemeinschaft aufgegangen". Und doch kann auch heute noch gelten, was Pfarrer Martin Bummele 2009 rückblickend feststellte: "Im Übrigen hat der Süden Königsbrunns erst durch 'die Vorsehung' ein Profil gewonnen – geistig und architektonisch."

