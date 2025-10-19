Schlafwandler: Mann steht frühmorgens im T-Shirt vor Königsbrunner Kino

Von einem ungewöhnlichen nächtlichen Ausflug eines Mannes in Königsbrunn berichtet die Bobinger Polizei. So entdeckte eine Passantin am frühen Samstagmorgen vor dem Kino in Königsbrunn einen Mann, der als einziges Kleidungsstück ein T-Shirt trug. Die Frau rief die Polizei, die sich dann weiter um den 50-Jährigen kümmerte. Im Gespräch mit dem nicht alkoholisierten Mann stellten die Beamten fest, dass es sich um einen Gast eines nahegelegenen Hotels handelte. Dieser machte einen etwas desorientierten Eindruck und konnte selbst nicht sagen, wie er lediglich im T-Shirt auf den Europaplatz gekommen war. Die Polizei begleitete den Mann schließlich zurück in sein Hotelzimmer. Sie vermuten, dass es sich um einen Schlafwandler handeln könnte. (AZ)

