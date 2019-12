vor 20 Min.

500 Sternsinger kommen mit riesigem Weihrauchfass

Ein rund vier Meter hohes Weihrauchfass wird in Schwabmünchen bei der diözesanweiten Sternsingeraktion in Aktion zu sehen sein.

Auftakt der diözesanweiten Aktion findet in Schwabmünchen statt. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Von Christian Kruppe

Seit gut 30 Jahren ziehen in Schwabmünchen die Sternsinger ab Neujahr durch die Stadt, segnen die Häuser und sammeln Spenden. Doch in diesem Jahr ist es in Schwabmünchen ein wenig anders. Sogar mit der Tradition der Aussendung am Neujahrstag wird gebrochen. Der Grund ist einfach. Denn in diesem Jahr findet der Sternsingerauftakt der Diözese Augsburg in Schwabmünchen statt.

Dazu werden am Samstag, 28. Dezember, rund 500 Sternsinger in Schwabmünchen zum diözesanweiten Auftakt der Sternsingeraktion erwartet. Um 10 Uhr beginnt die Feier in der Hans-Nebauer-Turnhalle an der Schwabmünchner Grundschule. Nach einer Eröffnung durch Stadtpfarrer Christoph Leutgäb folgt ein umfangreiches Informationsprogramm zum diesjährigen Beispielland der Sternsingeraktion, dem Libanon. Danach verfassen die Sternsinger, inspiriert von Bertolt Brechts Gedicht „Bitten der Kinder“, ihre eigenen Friedenswünsche. Sie werden an Bundeskanzlerin Angela Merkel weitergeleitet.

Gegen 11.15 Uhr starten dann die Sternsinger ihren großen Zug zur Stadtpfarrkirche St. Michael. Von der Halle aus geht es über die Holzheystraße zur Fuggerstraße und dann zur Kirche. Mit dabei ist ein riesiges Weihrauchfass mit gut vier Metern Höhe und einem Gewicht von 200 Kilogramm. Dabei werden die Sternsinger von der Schwabmünchner Trommelgruppe Djolé begleitet.

Um 12 Uhr beginnt der gemeinsame Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche, geleitet von Diözesanadministrator Prälat Bertram Meier, der von Diözesanjugendpfarrer Florian Markter, BDKJ-Präses Dominik Zitzler und Stadtpfarrer Christoph Leutgäb unterstützt wird. Dabei werden auch selbst gebastelte Friedenstauben verteilt.

Für die Schwabmünchner ist dieser Tag „Ehre und Aufgabe zugleich“, erklärt Karl Knoll vom Organisationsteam, das sich unter anderem um den Ablauf und die Verpflegung kümmert. „Das hintere Hallendrittel wird zum Speisesaal, gekocht wird im Pfarrzentrum“, erklärt Knoll. Dazu kommt für das Schwabmünchner Sternsingerteam die übliche Vorarbeit: Kostüme prüfen, reparieren, die aus Kokosnüssen gefertigten Weihrauchgefäße vorbereiten und die Gebiete einteilen. Viel Arbeit für ein kleines Team, dass auch so seine Sorgen hat. „Im Organisationsteam der Sternsinger sind wir fast alle über 60 Jahre. Es wäre schön, wenn wir für die Zukunft ein paar Jüngere zur Verstärkung und später als Nachfolge gewinnen könnten“, sagt Karl Knoll.

Einen eigenen Weg gehen die Schwabmünchner im Übrigen bei der Verteilung der Spenden. Nur ein Teil der Gaben geht an die großen Projekte der Sternsinger. Seit mehr als zehn Jahren fließt Geld nach Uganda. Dort betreibt Pfarrer Joachim Mugalu eine Internatsschule. Mugalu, der seit vielen Jahren im Sommer zur Urlaubsvertretung nach Schwabmünchen kommt, ist dankbar für die Unterstützung. Denn nicht nur Lehrer und Gebäude konnten durch die Spenden finanziert werden, auch eine Fischfarm am Viktoriasee wurde davon gebaut. Die Einnahmen daraus unterstützen ebenfalls die Schule. „Es ist vor allem schön, dass wir wissen, wohin unser Geld geht“, sagt Karl Knoll.

