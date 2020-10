17:30 Uhr

53-Jähriger verursacht Unfall im großen B-17-Kreisverkehr

Der große B-17-Kreisverkehr bei Landsberg stellt viele Autofahrer vor Probleme. Ein Mann aus dem Landkreis Augsburg hat dort einen ordentlichen Blechschaden verursacht.

Ein Autofahrer aus dem Landkreis Augsburg hat im großen B-17-Kreisverkehr bei Landsberg einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der 53-Jährige am Samstag gegen 6.20 Uhr in Richtung Süden unterwegs, als er beim Einfahren in den Kreisel den Wagen einer 76-Jährigen auf der Vorfahrtspur übersah, berichtet die Polizei.

Den folgenden Zusammenstoß überstanden beide Autofahrer zwar unverletzt, der Sachschaden ist jedoch erheblich: Auf 10.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden. Beide Wagen waren nicht mehr fahrtauglich und mussten abgeschleppt werden. (AZ)

