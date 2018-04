02:19 Uhr

600 Jahre gemeinsam beim Frauenbund

Die Großaitinger Ortsgruppe ist sehr aktiv. Im Mittelpunkt ihrer Jahreshauptversammlung stand die Ehrung von 18 langjährigen Mitgliedern.

Von Hieronymus Schneider

Pfarrer Hubert Ratzinger freute sich über den frühlingshaft dekorierten Pfarrsaal zur Jahreshauptversammlung des Katholischen Frauenbundes. In seinem Grußwort ließ er sich den Inhalt eines geweihten Osterkorbes schildern und entnahm daraus symbolisch ein kleines Detail, nämlich das Salz. Zur Leiterin Marianne Stellinger und zu den zahlreich versammelten Frauen sagte er anerkennend: „Der Frauenbund ist die Würze unserer Gemeinde.“ Was diese Würze alles durchdringt und bewegt, war aus dem unterhaltsam im Zwiegespräch zwischen Marianne Stellinger und ihrer Stellvertreterin Angelika Schneider vorgetragenen Jahresbericht zu erkennen.

Die 157 Frauen der Ortsgruppe des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB) gestalten Messen und Andachten mit örtlichen Musikgruppen, halten Bibelgespräche, Frauenfrühstücke und den Weltgebetstag zusammen mit den evangelischen Frauen ab. Ein Besinnungstag in Leitershofen, die Teilnahme an der Altötting-Wallfahrt der Pfarreiengemeinschaft sowie der Tagesausflug an den Bodensee waren die Aktionen außerhalb Großaitingens.

Zu besonderen Gebetsstunden kommen die Frauen am Gründonnerstag und bei der Ewigen Anbetung am 13. September zusammen.

Die Besuche von älteren und kranken Menschen sowie der Geburtstagsjubilare und der Familien der Neugeborenen in der Gemeinde ist ihnen ein besonderes Anliegen.

Natürlich kommt auch die Geselligkeit beim Faschingskränzchen, beim Kegeln oder beim Basteln von Osterkerzen und Adventsdekorationen nicht zu kurz.

Im Januar 2017 wurde das 85. Jubiläum mit musikalischer Unterhaltung durch die Gruppe Zeitlos gefeiert. Kurse für Gedächtnistraining oder Linedance runden das reichhaltige Angebot ab.

In den vom Frauenbund betreuten Eltern-Kind-Gruppen, meist als Krabbelgruppen bezeichnet, tummeln sich 44 Kinder im Alter von sechs Monaten bis zu dreieinhalb Jahren in Begleitung ihrer Mütter.

Beim Aitinger Advent mit Kaffee- und Kuchenverkauf und beim zweitägigen Basar in der Turnhalle erzielte der Frauenbund Einnahmen, die der Pfarrgemeinde zugutekommen. So wurde bei der Versammlung ein symbolischer Spendenscheck von insgesamt 2100 Euro an die Eltern/Kind-Gruppen, die Ministranten, die Elterninitiative krebskranker Kinder, das Familienpflegewerk und an Pfarrer Hubert Ratzinger für das Projekt „Kosovo“ übergeben.

Im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung stand die Ehrung von nicht weniger als 18 Frauen, die zusammen 600 Jahre treue Dienste im Frauenbund geleistet haben. Die Ehrenjubilarin ist Antonie Schluifelder mit 50 Mitgliedsjahren. Marianne Stellinger bedankte sich noch bei acht weiteren Frauen für das Austragen der Monatszeitschrift „engagiert“ und für die Vorbereitung der Frauenmessen. Das Leiterinnenteam erhielt als Dankeschön ein Fläschchen Sekt.

Info: Die nächsten Aktionen sind ein Yoga-Einführungsabend und der Besuch des Frauentages am 21. April in Schwabmünchen, bei dem die evangelische Theologin Margot Käßmann einen Vortrag hält.

Themen Folgen