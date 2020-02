24.02.2020

665 Mal Ferienspaß verbreitet

Wie die Zahlen des Königsbrunner Ferienprogramms ausgefallen sind und was in diesem Jahr neu dabei ist

Von Andrea Collisi

Seit ein paar Jahren richtet das Kulturbüro Königsbrunn für die Anbieter im Ferienprogramm ein Dankeschön-Essen aus, bei dem auch Rückblick auf die Organisation und die vergangenen Attraktionen für die Kinder und Jugendlichen der Brunnenstadt gehalten wird.

Rebecca Ribarek, die neue Kulturbüroleitung, lobte die Anwesenden sehr: „Ich habe ein so starkes Engagement in dieser Weise seitens der Vereine und Gruppen aus der Bürgerschaft wirklich zuvor noch nie erlebt. Was hier für die Kinder und Jugend in Königsbrunn aufgeboten wird, ist großartig. Ich kann sagen, wir freuen uns alle schon auf den Sommer 2020.“

Bürgermeister Franz Feigl drückte ebenfalls seinen aufrichtigen Dank aus: „Dieses Essen im Nachgang ist eine kleine Geste und mir persönlich eine wichtige Wertschätzung seitens der Stadt für das Ehrenamt, denn nur durch dieses können wir unseren Kindern und Jugendlichen solche Vielfalt bieten.“

Bei der Rückschau erfuhren die Anwesenden neben den Fotopräsentationen dann einiges aus dem Bereich der Statistik und den Zeitplan für die kommende Saison. Im Resümee ergab sich, dass 2019 665 Teilnehmer, darunter 40 Eltern, die 214 Kursangebote aus den Bereichen Sport-Natur, Tiere, verschiedene Kreativ-Angebote und Ausflüge annahmen.

Von der Alterskurve her sind ansonsten die Sechs- bis Zwölfjährigen mit 521 Personen am meisten vertreten, aber auch 82 Teenies bis 18 Jahre und 22 Kinder unter fünf Jahren hatten das Ferienprogramm genutzt. 457 Stornos bedeutet 0,61 pro Teilnehmer.

Auch in diesem Jahr ist geplant, wieder zwischen 3000 und 3500 Hefte zu produzieren, die dann an alle Schulen, Kindertagesstätten und städtische Einrichtungen ausgegebenen werden. Einen wichtigen Hinweis gab Ribarek noch an potenzielle Anbieter: Das Angebot werde vom Landratsamt bezuschusst. Informationen dazu könnte man dort erhalten.

Aus dem Kreis der Anbieter vom letzten Jahr betonten beispielsweise Jürgen Schaffrath und Adrian Leibmeier vom „Rumbleclub“ ein großes positives Echo auf ihre Kurse, die sie an vier Tagen im Bereich der Selbstverteidigung mit Schwerpunkt Selbstbehauptung, Deeskalation anboten. Sie sind bereits seit mehreren Jahren dabei und unterstrichen die gute Zusammenarbeit auch mit dem Kulturbüro.

Neu im Programm 2020 wird ein Angebot des Hospizvereins Christrose sein. Die anwesenden Vertreterinnen Sylvia Regener und Gisela Khoury erklärten, dabei komme es ihnen vor allen darauf an, den Schrecken vor dem Tod zu nehmen. „Wir wollen natürlich keine Angst nehmen, sondern das Bewusstsein für das Leben, wozu dieser Bereich auch gehört, stärken“, sagte Khoury, die dafür eine besondere Ausbildung als Hospizhelferin absolvierte.

Themen folgen