Mann will Polizisten in die Hand beißen

In die Haare bekommen haben sich Montagnacht gegen 23 Uhr ein 67-jähriger Mann und dessen Lebensgefährtin. Die körperliche Auseinandersetzung hatte Folgen.

67-Jähriger muss gefesselt werden

Zunächst wurde der Mann leicht verletzt. Die verständigte Polizei versuchte die Lage zu deeskalieren und das deutlich alkoholisierte Paar zu trennen. Dabei griff der Mann unvermittelt einen Polizeibeamten an. Deshalb musste der 67-Jährige zu Boden gebracht und unter Gegenwehr gefesselt werden. Später versuchte der Mann dem Polizeibeamten in die Hand zu beißen, was ihm aber wegen dessen getragener Handschuhe nicht gelang.

Mann muss in Arrest

Der Mann wurde in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest hatte bei ihm einen Wert von 1,5 Promille ergeben. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt nun wegen wechselseitiger Körperverletzungen zwischen den Lebenspartnern, sowie wegen des tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)