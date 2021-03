14:42 Uhr

74-Jährige stiehlt in Untermeitingen Unterwäsche für 36 Euro

Plus Ein Ladendetektiv beobachtete am Wochenende in Untermeitingen, wie zwei Senioren eine große Dummheit begingen.

Zwei Senioren bekamen am Wochenende in einem Supermarkt am Lechring in Untermeitingen lange Finger.

Gegen 15.35 Uhr erwischte der Ladendetektiv zunächst eine 74-jährige Frau, die Unterwäsche im Wert von 36 Euro einsteckte. Kurz darauf beobachtete er einen 89-jährigen Mann, der Waren im Wert von 20 Euro stahl. Beide hatten nach Angaben der Polizei so viel Geld dabei, dass sie die Waren auch hätten bezahlen können. Bei der Frau erhob der verständigte Staatsanwalt eine Sicherheitsleistung in Höhe von 170 Euro.

Schaden auf dem Supermarkt-Parkplatz

Am Samstag hatte die Polizei auch auf einem Supermarkt-Parkplatz am Donauring Arbeit: Dort wurde zwischen 16.30 und 16.45 Uhr ein Opel Astra am linken vorderen Kotflügel beschädigt. Vermutlich hatte ein blaues Fahrzeug zu dicht daneben geparkt - laut Polizei könnte dessen Autotüre den Schaden von rund 400 Euro verursacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen.

