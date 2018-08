vor 24 Min.

74-Jähriger im Ilsesee vor dem Ertrinken gerettet

Das beherzte Eingreifen mehrerer Badegäste hat einem Schwimmer im Ilsesee bei Königsbrunn wohl das Leben gerettet. Sie belebten den Mann erfolgreich wieder.

Bei einem Badeunfall am Ilsesee konnte am Dienstagmittag ein 74-jähriger aus Augsburg erfolgreich wiederbelebt werden.

Dem beherzten und richtigen Eingreifen von Ersthelfern hat der Augsburger vermutlich sein Leben zu verdanken. Als dieser beobachtet unterging, reagierten andere anwesende Badegäste sofort und konnten den Mann aus dem Wasser retten. Anschließend wurde durch die Ersthelfer, die teils vom Fach waren, Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet.

Die Wasserwacht war wegen eines Lehrgangs in großer Zahl vor Ort

Die sofort hinzualarmierte Wasserwacht Königsbrunn war am Ilsesee aufgrund eines Lehrgangs vor Ort und innerhalb kürzester Zeit im Einsatz. Später wurde der Patient an den Landrettungsdienst des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) und den Notarzt übergeben. Er wurde durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Klinikum Augsburg gebracht.

Täglich hört man zur Zeit in den Medien von Ertrinkungs- und Badeunfällen. Für die nächsten Tage ist weiterhin schönes Wetter angesagt. Die Wasserwacht ist deshalb in erhöhter Alarmbereitschaft. Martin Gschwilm, Vorsitzender der Kreis-Wasserwacht Augsburg-Land möchte nochmals auf wichtige Verhaltensweisen für einen sicheren Badespaß hinweisen.

Hierzu sollten in erster Linie die bekannten Baderegeln beachtet und diese insbesondere mit Kindern besprochen werden. „Wir raten grundsätzlich dazu nur an bewachten und für den Badebetrieb freigegebenen Gewässern zu baden. In Fällen wie heute am Ilsesee geht es oftmals um Sekunden. Eine problemlose Anfahrt für die Rettungskräfte ist an nicht freigegebenen Gewässern oftmals nicht gegeben. Im Notfall kann dies verherende Folgen haben!“ Im Notfall muss schnellstmöglich ein Notruf unter der europaweiten Notrufnummer 112 abgesetzt werden. (SZ)

