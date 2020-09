09:48 Uhr

78-Jährige wird in Graben von Hund gebissen

Eine 78-Jährige ist auf einem Parkplatz in Graben von einem Hund gebissen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Eine 78-jährige Frau ist am Freitag gegen 17.15 Uhr von einem Hund gebissen worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Lechfelder Straße in Graben.

Bei dem Angriff erlitt die Frau eine etwa zehn Zentimeter große, offene Wunde. Der Hundehalter kam kurze Zeit später dazu. Allerdings entfernte sich der Mann nach einem Gespräch mit einem anderen Kunden, ohne der Verletzten seine Personalien zu hinterlassen.

Polizei sucht Zeugen zu dem Hundebiss

Dem Polizeibericht zufolge war der Hundehalter etwa 55 Jahre alt und 1,60 Meter groß. Bei dem Hund handelte es sich um einen braunen, kniehohen Jagdhund mit Schlappohren und kurzen Haaren.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Hundehalter machen können, sollten sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 melden. (SZ)

