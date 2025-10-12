Beste Stimmung bei 80er&90er-Party

Schon einige Tage vor der großen Party in der Schwabmünchner Stadthalle meldete der Musikverein Schwabegg: „Wir sind ausverkauft“. Mal wieder. Denn die 80er&90er-Party der Schwabegger Musiker zieht die Gäste magisch an. Bei einem bunt gemischten, aber auch durchaus älterem Publikum kommt die musikalische Zeitreise gut an. Denn für viele der Gäste ist die Musik an diesem Abend der Sound, zu dem sie selbst als Jugendliche gefeiert haben. Simon Rose vom „HyperHyper DJ Team“ aus München sorgte Eurodance-Sound wie „Rythm is a dancer“ von Snap, Boygroup-Songs von den Backstreet Boys, Ravehymnen und vieles mehr, dass alle Gäste ausgiebig tanzen, feiern oder mitsingen konnten. Nicht fehlen durfte bei vielen Besuchern auch mal ein „Ratsch“ mit alten Bekannten. Bei bester Stimmung wurde bis in die Morgenstunden friedlich und ausgelassen gefeiert.

Christian Kruppe