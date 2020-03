12:00 Uhr

81-Jähriger stiehlt Saatgut im Baumarkt in Königsbrunn

In Königsbrunn hat ein 81-Jähriger Saatgut in einem Baumarkt gestohlen. Die Polizei sucht nach einer Zeugin.

In Königsbrunn hat ein 81-Jähriger Saatgut in einem Baumarkt gestohlen. Doch eine Frau hat ihn beobachtet und einen Mitarbeiter in formiert.

In einem Baumarkt in Königsbrunn wollte ein 81-Jähriger mehrere Packungen Saatgut stehlen. Wie die Polizei mitteilt, hatte er die Ware im Wert von knapp 10 Euro in seine Jackentasche gesteckt und wollte die Geschäftsräume verlassen ohne zu bezahlen.

Polizei sucht nach Zeugin

Der versuchte Diebstahl ereignete sich am Montag, 2. März, gegen 11.30 Uhr in einem großen Baumarkt im Messerschmittring in Königsbrunn. Eine Frau hatte die Tat beobachtet und eine Angestellte des Markts informiert. So konnte der Ladendieb gestoppt werden.

Der Baumarkt erstattete Anzeige bei der Polizei Bobingen. Allerdings fehlen die Personalien der Zeugin. Sie wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden.

Themen folgen