12:00 Uhr

83-Jähriger aus Langerringen: Keine Weihnachtserinnerungen aus der Kindheit

Plus Wilhelm Nikodem, der lange in Langerringen lebte, wurde vor dem Krieg im Sudetenland geboren. Welche Erlebnisse aus der Kindheit ihn bis heute nicht loslassen.

Von Hieronymus Schneider

In diesem besonderen Jahr der Corona-Pandemie fällt das Weihnachtsfest kleiner und bescheidener als sonst aus. Doch ganz sicher werden auch heuer Eltern alles dafür tun, damit ihre Kinder reich beschenkt werden und schöne Erinnerungen behalten. Bei allem Bedauern über ausfallende Weihnachtsfeiern in großer Gesellschaft mag es heilsam sein, von Menschen zu hören, die in einer Zeit aufgewachsen sind, in der Erinnerungen an Weihnachten keinen Platz haben. Der heute 83-jährige Wilhelm Nikodem sagt: „Ich kann mich bei bestem Willen an keinen Weihnachtsabend in meiner Kindheit erinnern, Weihnachtswünsche gab es nicht.“ Dafür kommen ihm viele andere Erlebnisse aus seiner Kindheit heute wieder ins Bewusstsein.

Wilhelm Nikodem war das vierte von neun Kindern

Er wurde an einem Sonntag im Juli 1937 in Rudelsdorf im Sudetenland nahe der polnischen Grenze geboren. Seine Eltern arbeiteten in der Landwirtschaft, der Vater mit den Pferden, die Mutter im Kuh- und Schweinestall. Wilhelm war das vierte von neun Kindern. Noch bevor Wilhelm die Ereignisse bewusst wahrnehmen konnte, wurde er zu Oma und Stiefopa in das kleine Städtchen Grulich gebracht. Der Grund dafür war ein Gesetz der deutschen Besatzungsmacht im Sudetenland.

Nur Haushalte ab drei Personen durften ein Schwein füttern und schlachten. So half Wilhelm den Großeltern und seiner Mutter mit den Geschwistern zu überleben. Denn sein Vater wurde zum Kriegsdienst eingezogen. „Ich habe ihn nur einmal gesehen, als er mit Erfrierungen wie eine Mumie eingewickelt zurückkam. Ein paar Tage später ist er in einem Krankenhaus gestorben“, erinnert sich Wilhelm Nikodem. Die zwei bis drei Jahre in Grulich waren für ihn keine schöne Zeit. Er durfte das Haus fast nie verlassen, denn in nächster Nähe wurden Flugabwehrgeschütze aufgebaut und an den Toren des Städtchens mussten polnische Kriegsgefangene dicke Baumstämme als Panzersperren eingraben.

Ein schwarzer Hund war Wilhelm Nikodems sein Spielkamerad

Nikodem erzählt lebhaft: „Mein Spielkamerad war ein großer schwarzer Hund, an ein Mädchen und zwei Buben kann ich mich erinnern. Auch an einen polnischen Kriegsgefangenen, der sich um mich kümmerte und an Flüchtlingstrecks mit Pferdegespannen, die einen Planwagen zogen. Tagelang sind sie durchs Städtchen gezogen. Auf einmal war Schluss und es kamen die Russen. Jedes Haus hatte weiße Fahnen aus Bettlaken am Fenster oder Dach hängen. Auch wurde uns in dieser Zeit das Fleisch vom Dachboden aus einer großen Holztruhe gestohlen. Die Oma und ich sahen den Burschen die Dachbodentreppe mit dem Fleisch herunterlaufen. Oma hat hinter dem Dieb hergerufen und um etwas Fleisch gebettelt.“

Im Sommer 1946 hat die Mutter den inzwischen neunjährigen Buben nach Hause in das Dorf Moskele geholt. Doch dort gab es keine Bleibe mehr. „Meine Mutter, meine fünf Geschwister und ich wurden in einem Sammeltransport im Viehwaggon von der Tschechei nach West-Deutschland ausgewiesen. Eine kleine Schwester ist noch in der alten Heimat und eine andere während des Transports gestorben. In zwei Zwischenlagern haben wir Halt gemacht. Zum Registrieren und zum Entlausen mussten wir uns ganz entkleiden, dann wurden wir mit einem grauen stinkenden Pulver am Kopf, unter den Armen und zwischen den Beinen durchgeblasen“, erinnert sich Wilhelm.

Familie von Wilhelm Nikodem lebte in einem kleinen Raum

Im Oktober wurde die Familie in einem Lager in Mindelheim aufgenommen und Mitte November im Gasthaus Krone in Amberg einquartiert. Ein etwa 20 Quadratmeter großer Raum neben dem Saal diente als erstes Zuhause für die Mutter mit sechs Kindern. „Hier haben sich auch die Theaterspieler umgezogen für die Weihnachtsvorstellungen“, erzählt Nikodem. Es ist die einzige Erinnerung an das erste Weihnachten in der neuen Heimat. Andere Erinnerungen überwiegen: „Die Zimmer im zweiten Stock waren alle sehr kalt. Im Winter haben wir Ziegelsteine auf dem Holzherd warm gemacht und ins Bett gelegt, um nicht ins gefrorene Bett zu müssen.“ Die Mutter arbeitete im Tagelohn beim größten Bauern in Amberg und auch Wilhelm verdiente sich etwas Geld und sein Essen mit dem Hüten der Kühe und Feldarbeiten nach der Schule.

„Bis heute ist es mir ein Rätsel, wie meine Mutter uns alle durchgebracht hat“, sagt Nikodem, der dann nach dem Besuch der einklassigen Volksschule in Amberg notgedrungen die erste Lehrstelle angenommen hat, die es gab. „Ich war auf mich selbst angewiesen und so wurde ich Maler, was eigentlich nicht mein Traumberuf war, ich wollte lieber Schreiner werden“, bedauert er noch heute.

Wilhelm Nikodem auf einem Strommasten. Bild: Hieronymus Schneider (Reprobild)

Wilhelm Nikodem überlebte einen Stromschlag

Doch als Lehrbub ahnte er noch nicht, dass ihn dieser Beruf ganz hoch hinaus bringen würde. Mit dem Gesellenbrief in der Tasche machte er sich 1954 auf Arbeitssuche und landete bei der Augsburger Firma Hermaier. Als Einstieg beschriftete er im Altmühltal Eisenbahnbrücken. Doch dann wurde er im ganzen Schwabenland zum Streichen von Hochspannungsstrommasten eingesetzt. Mit einigen Unterbrechungen kletterte er etwa 30 Jahre lang „mit einem 20 bis 30 Kilogramm schweren Eimer mit Eisenglimmerfarbe am Rücken auf den 27 Meter hohen Masten herum“.

Er überlebte auch einmal einen Stromschlag. Nach einigen Wanderjahren heiratete Wilhelm Nikodem im Jahre 1958 und mietete ein leer stehendes Bauernhaus in Konradshofen. Erst dort feierte er mit seiner Familie und den drei Kindern auch Weihnachten und stellte einen Christbaum auf. 1979 kauften sich die Nikodems ein Haus in Langerringen, welches heute noch von einem Sohn bewohnt wird. Seinen Ruhestand verbringt der 83-jährige Wilhelm Nikodem nach dem Tode seiner Frau überwiegend in Augsburg zusammen mit einer neuen Lebensgefährtin.

Lesen Sie auch:

Themen folgen