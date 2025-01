Seniorin verursacht einen Unfall: Jetzt steht die Fahrtauglichkeitsprüfung an

In Schwabmünchen ereignete sich am Montag ein Verkehrsunfall in der Weidenhartstraße. Eine 85-jährige Fahrerin streifte beim Einparken in eine Lücke ein Fahrzeug. Nach Angaben der Polizei ignorierte die Frau Hinweise von Zeugen, suchte sich eine andere Parklücke und verließ den Unfallort. Bei der Klärung durch eine Polizeistreife gab die Frau an, von dem Unfall nichts mitbekommen zu haben. Die Polizei teilt diesen Sachverhalt der Fahrerlaubnisbehörde mit, um die Fahrtauglichkeit der Seniorin überprüfen zu lassen. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf insgesamt 1.600 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

