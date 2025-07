86-Jähriger flüchtet nach Unfall

Ein 86-jähriger Autofahrer hinterließ am Donnerstagmorgen in der Augsburger Straße in Schwabmünchen einen Schaden von rund 4600 Euro. Laut Polizei stieß er im Vorbeifahren gegen ein ordnungsgemäß geparktes Wohnmobil, wodurch der Außenspiegel am Auto des 86-Jährigen abgerissen wurde. Der Senior hielt an, sammelte seinen Außenspiegel ein und fuhr weiter, ohne sich um den Schaden an dem Wohnmobil zu kümmern.

Die Unfallflucht wird beobachtet

Dessen Eigentümer hatte den Unfall beobachtet und teilte der Polizei anschließend das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeugs mit. Dadurch konnte der Senior an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er räumte den Sachverhalt ein. Eine Alkoholisierung lag nicht vor. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)