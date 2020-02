vor 60 Min.

90-Jährige wimmelt falsche Handwerker in Großaitingen ab

Zwei angebliche Handwerker verschafften sich in Großaitingen Zutritt zum Haus einer 90-Jährigen. Doch die alte Frau verhinderte Schlimmeres.

Dreiste Betrugsmasche: Immer wieder geben sich Kriminelle als Handwerker aus. Am Dienstag gelangten so zwei Männer ins Haus einer 90-jährigen Frau in der Kaiser-Otto-Straße in Großaitingen.

Über eine zum Lüften offen stehende Tür kamen die beiden zunächst in die Wohnung der Rentnerin. Sie sagten, dass sie Dachziegel austauschen wollen. Doch dazu kam es offenbar nicht. Die ältere Frau schickte die beiden wieder weg. Nachdem die Unbekannten das Haus verlassen hatten, vertraute sich die Frau ihren Nachbarn an, die daraufhin die Polizei verständigten.

Diebe kehren ohne Beute heim

Laut Polizei wurde letztendlich nichts entwendet. Die zwei Verdächtigen waren 175 Zentimeter groß, etwa 40 Jahre alt und sehr schlank. Sie hatten dunkle Haare, keinen Bart und keine Brille. Sie trugen gelbe Warnwesten und sprachen mit einem ostdeutschen Dialekt.

Wer die beiden Männer gesehen hat, soll sich bei der Polizeiinspektion in Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 melden. (mcz)

