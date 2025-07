Abwechslungsreiche Abschlussfeier der Realschule Bobingen

In der bis auf den letzten Platz gefüllten Singoldhalle feierten die Absolventen der Realschule zusammen mit Eltern, Lehrern, Freunden und geladenen Persönlichkeiten den Abschluss ihrer Realschulzeit. Rund zwei Stunden dauerte die abwechslungsreich gestaltete Feier.

Neben den Ansprachen gab es ein buntes Musikprogramm, das von den Schülerinnen und Schülern gestaltet wurde. Von der Brassband über die Schulband bis hin zum Schulchor waren verschiedene Musikstile zu hören. Ein Highlight war der Auftritt von Gesangstalent Shani Lanzinger. Turbulent wurde es, als die Turngruppe der Realschule über die Bühne wirbelte. Zuvor hatte die stellvertretende Landrätin Sabine Grünwald die Anwesenden begrüßt: „Ich glaube, ich war noch nie auf so einer eleganten Abschlussfeier.“ Sie wies darauf hin, dass mit dem Tag des Abschlusses ein neuer Lebensabschnitt beginne. Die Schule sei ein Ort, an dem nicht nur Wissen vermittelt werde, sondern auch Freundschaften entstehen.

„Manchmal wart ihr müde vom Erwachsenwerden“ Cornelia de Beisac

Bobingens Bürgermeister Klaus Förster bedankte sich beim Lehrerkollegium für die geleistete Arbeit. An die Schülerinnen und Schüler gewandt sagte er: „Die Wege, die ihr jetzt einschlagen werdet, können sehr verschieden sein. Kein Weg ist wie der andere oder besser oder schlechter. Wichtig ist nur, dass es euer Weg ist.“ Cornelia de Beisac, Vorsitzende des Elternbeirates, freute sich, dass die Eltern endlich einmal ohne Elternsprechtag und Notendruck an der Schule sein könnten. „Trotz Corona habt ihr es geschafft. Manchmal wart ihr müde. Nicht nur vom Lernen, sondern auch vom erwachsen werden müssen.“ Aber letztlich beweise der Abschluss die Flexibilität und die Belastbarkeit der Jugendlichen. „Danke auch an die Lehrer, die es geschafft haben, nicht nur Wissen, sondern auch Vorbilder zu vermitteln.“

Icon vergrößern Es war eine abwechslungsreiche Abschlussfeier. Dazu trug auch der Schulchor bei.hdtv Foto: Elmar Knöchelhdtv Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Es war eine abwechslungsreiche Abschlussfeier. Dazu trug auch der Schulchor bei.hdtv Foto: Elmar Knöchelhdtv

Viel Lob für die Lehrerinnen und Lehrer

Während der Zeugnisübergabe kamen immer wieder die Klassensprecher der Abschlussklassen zu Wort. Sie berichteten nicht nur von ihren, laut eigenen Aussagen manchmal überschaubaren, Mathekenntnissen, sondern auch von dem guten Verhältnis zu vielen der Lehrerinnen und Lehrer. „Es war nicht immer leicht mit uns. Aber wir hoffen, ihnen hat die Zeit mit uns genauso viel Spaß gemacht, wie uns mit ihnen“, war eine der Aussagen.

Icon vergrößern Für reichlich Bewegung auf der Bühne sorgte die Turngruppe der Schule.hdtv Foto: Elmar Knöchelhdtv Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Für reichlich Bewegung auf der Bühne sorgte die Turngruppe der Schule.hdtv Foto: Elmar Knöchelhdtv

Anschließend erhielten die 97 Absolventinnen und Absolventen der Realschule ihre Abschlusszeugnisse. Bei vier dieser Zeugnisse stand eine Eins vor dem Komma. Eine besondere Ehrung gab es durch den Vorsitzenden des Fördervereins der Realschule, Hans-Joachim Franze. Er ehrte vier Schülerinnen und Schüler mit dem sogenannten „WIR“-Preis. Das bedeutet „World In Respect“. Damit werden Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet, die sich durch besondere Hilfsbereitschaft und sozialem Engagement hervorheben. „Dieser Preis steht für besondere Menschlichkeit und das Hinsehen, wenn andere wegschauen“, so Franze.