18:00 Uhr

A8, B2, B17: Das sind 2021 die größten Baustellen im Großraum Augsburg

Plus Neues Jahr, neue Baustellen: Rund 6,5 Millionen Euro investiert das Staatliche Bauamt heuer in Straßen im Kreis Augsburg. Welche Strecken betroffen sind.

Von Maximilian Czysz

Das Gersthofer Kleeblatt, an dem A8, B2 und B17 aufeinandertreffen, wird auch 2021 eine Baustelle. In den vergangenen beiden Jahren wurde die alte Brücke am A8-Kreuz Augsburg-West saniert. Jetzt wird an der südwestlichen Rampe gebaut. Das ist aber nicht die einzige Großbaustelle, die heuer ansteht.

Das Staatliche Bauamt Augsburg verlängert an dem Kreuz bei Gersthofen den Beschleunigungsstreifen. Das heißt: Wer in Richtung München unterwegs ist und am Autobahnkreuz in Richtung Augsburg auf die B17 fährt, hat künftig mehr Weg und damit Zeit, um in den fließenden Verkehr einzufädeln. Damit verringert sich die Unfallgefahr in dem Bereich. Abteilungsleiter Stefan Heiß sagt über den neuen Beschleunigungsstreifen: "Er ist nicht das Allheilmittel, aber er wird die Situation verbessern."

Baustelle an der A8 bei Gersthofen: Längere Rampe hat Vorteile

Der neue Streifen hat eine Länge von rund 150 Metern. Etwa zehn Wochen dauert die Baustelle an der Rampe. Während der Baustelle wird die Geschwindigkeit in dem Bereich reduziert; damit der Verkehr fließen kann, bleiben zwei Fahrspuren in Richtung Augsburg geöffnet.

In den Sommerferien geht es dann an dem Knotenpunkt, den täglich über 100.000 Fahrzeuge passieren, weiter: Die Fahrbahndecke im Bereich der Anschlussstelle wird auf einer Länge von 800 Metern erneuert. Um die Belastung für den Verkehr so gering wie möglich zu halten, soll laut der Behörde nur übers Wochenende gebaut werden.

Neuer Fahrbahnbelag auf der B2 bei Langweid

Im Sommer geht es auch auf der B2 zur Sache: Zwischen den Anschlussstellen Biberbach und Langweid wird die Fahrbahn auf einer Länge von rund 3,3 Kilometern ausgebessert. Etwa vier Wochen soll die Baustelle dauern, die beide Fahrtrichtungen betrifft. Veranschlagt werden dafür rund 1,8 Millionen Euro.

B17 bei Königsbrunn ist 2021 die längste Baustelle im Kreis Augsburg

Derselbe Betrag ist nötig, um die B17 zwischen Königsbrunn und Kleinaitingen zu sanieren. Gebaut wird allerdings nur in Fahrtrichtung Landsberg. Die Gegenfahrbahn war bereits 2018 an der Reihe. Damals fehlte das Geld, um den Abschnitt komplett auf Vordermann zu bringen. Mit sechs Kilometern Länge ist die Baustelle die längste im Landkreis.

Bereits 2020 wurde im Süden gebaut: Auf einer Länge von fast sechs Kilometern war der Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Kleinaitingen und Hurlach an der Reihe. Die Fahrbahndecke wurde abgefräst und dann erneuert. Teilweise bildeten sich im Berufsverkehr Staus. Parallel dazu liefen die Sanierungsarbeiten an zwei Brücken zwischen den Anschlussstellen Königsbrunn Süd und Oberottmarshausen. Die neue Baustelle wird nach Auskunft des Staatlichen Bauamts drei bis vier Wochen dauern. In dieser Zeit wird der Verkehr auf einer Spur fließen.

Vergleichsweise klein ist die Baustelle zwischen Ehgatten und Adelsried: Dort soll das dreieinhalb Kilometer lange Straßenstück saniert werden. Die Kosten: rund 1,2 Millionen Euro. Die Straße fällt nach dem Bau der Umgehung an die Gemeinde.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen