ABBA Night in Bobingen: Thank You For The Music

Mehrere Hundert Fans schwelgen auf dem Bobinger Rathausplatz in ABBA-Nostalgie.

Von Ingeborg Anderson

Das Abba-Fieber kursierte in Bobingen bereits seit bekannt war, dass die Abba-Night Coverband zum Stadtjubiläum auf dem Rathausplatz auftritt. So waren die Karten rasend schnell ausverkauft.

Und am Abend des Konzerts zeigten die Besucher, die ins Konzert strömten, dass die Musik des schwedischen Quartetts, die damals wohl auch Ausdruck eines Lebensgefühls war, noch immer beliebt ist: Viele trugen geblümte Hosen oder Glitzerndes, außerdem Blümchen-Stirnbänder. Alle waren in freudiger Erwartung.

Schon der erste Song „Waterloo“ sorgte bei den ABBA-Fans für Stimmung

Und die sieben Musiker der Coverband legten los mit dem Siegertitel beim Eurovisions Contest 1974. „Waterloo“ sangen sie, gekleidet in die typischen Abba-Glamourkostüme. Sofort war das Publikum im Sog der Musik. Die Zuhörer hoben die Hänge, wiegten sich im Rhythmus und klatschen, einige tanzten gleich von Anfang an.

Aber nicht nur auf dem Rathausplatz genossen Zuhörer das Musikereignis. Zahlreiche Zaungäste lauschten den Abba-Hits vom Café Kanapee oder einfach von der Pestalozzi- und Rathausstraße aus. Die meisten von ihnen genossen die Erinnerung an die Zeit, die sie noch in lebhafter Erinnerung haben. „Super!“, „Wir lieben ABBA!“ und „Ein toller Abend!“, war von den Konzertbesuchern zu hören.

Bis heute begeistern die Hits der vier Schweden das Publikum - und das beinahe 30 Jahre nach ihrem letzten Auftritt. Welch enormen Beliebtheitsgrad die Pop-Gruppe hatte, macht einer Zuhörerin deutlich, wenn sie sich erinnert: „Ich war damals ganz fasziniert als die Sendung „Musikladen“ ABBA eine ganze Sendung widmete. Und noch mehr, zu erfahren, dass diese Sendung mehr Zuschauer an den Fernseher lockte als die Übertragung der Mondlandung“, sagt sie. Kein Wunder, denn mit beinahe 400 Millionen verkaufter Tonträger zählt ABBA zu den erfolgreichsten Bands der Pop-Geschichte.

Das Publikum in Bobingen konnte bei der mitreißenden Musik nicht still halten

Auch wenn der Groove ABBA Musik, dieser spezielle, originale Sound, das Spritzige bis heute unerreicht ist - bei Hits wie Mamma Mia, Dancing Queen, Take A Chance On Me, Ring Ring, SOS, Honey Honey, Super Trouper, Knowing You Knowing Me oder Fernando kann man einfach nicht still sitzen bleiben. Und allein schon, wenn man die Titel liest, kommt Nostalgie und Bewegungsdrang auf.

Darüber, dass die die Konzertbesucher das in vollen Zügen genossen, konnte kein Zweifel bestehen. bereitwillig folgten sie der Aufforderung von „Björn“ zum Mitsingen und Klatschen und bedankten sich nach jedem Titel mit viel Beifall und Begeisterungsrufen. Thank You For The Music - vor allem Dank an das Kulturamt der Stadt, das im Rahmen des Stadtjubiläums großartige Events wie dieses ermöglicht hat.

