17:34 Uhr

AVV-Bus rutscht von Straße

Nach Unfall bleibt Lastzug liegen. Bus weicht aus und gerät mit Heck in den Graben.

Äußerst unglücklich verlief am Freitag für einen AVV-Bus der Versuch, nach einem Verkehrsunfall an einem liegengebliebenen Lkw vorbeizukommen, so wie es zuvor einigen Autos gelungen war. Schauplatz war am südlichen Ortsrand von Bobingen die Einmündung der Trevira-Zufahrt in die Staatsstraße nach Wehringen.

Laut Polizei bog kurz nach 13 Uhr ein Lkw mit Anhänger bei Grünlicht an der Ampel nach links in die Staatsstraße ein. Von Bobingen kam zeitgleich ein 67-Jähriger aus Aichach mit einem Kleinsttransporter heran, übersah das Rotlicht an seiner Fahrspur und stieß mit dem Lastzug zusammen. Der Transporter wurde etwa fünf Meter in das angrenzende Feld geschleudert, der Fahrer blieb unverletzt.

Autos drängen sich vorbei, dem Bus gelingt es nicht

Noch vor Eintreffen der ersten Streifenbesatzung umfuhren einige Pkw, die in Richtung Wehringen unterwegs waren, die Unfallstelle über einen unbefestigten Grünstreifen. Als dies ein Linienbus der AVV ebenso versuchte, rutschte dieser mit dem Heck weiter ins Bankett und drehte sich derart, dass er mit der Front über die Hälfte der Staatsstraße ragte.

Nachdem der Lkw im Rückwärtsgang die Unfallstelle verlassen konnte, wurde der Verkehr einspurig an dem AVV-Bus vorbeigeleitet. Es erfolgten jeweils etwa 20 Minuten Vollsperrung zur Abschleppung des Pkw und zur Bergung des Linienbusses. Die Fahrbahn wurde gegen 15.30 Uhr wieder komplett für den Verkehr freigegeben. Den Pkw-Fahrer erwartet laut Polizei eine Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige mit 240 Euro Bußgeld und einem Monat Fahrverbot. (pit)

