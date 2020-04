03.04.2020

AWO Vorsitzende feiert Jubiläum

Irmgard Schorr aus Großaitingen wurde 70 Jahre alt

Die Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt ( AWO) im Ortsverein Großaitingen, Irmgard Schorr, feierte im März ihren 70. Geburtstag. Dazu gratulierte der gesamte AWO-Vorstand recht herzlich.

Irmgard Schorr übernahm im November 2014 die Vereinsgeschäfte als Vorsitzende. Schließlich stellte sie sich schon seit 1985 in unterschiedlichen Funktionen in den Dienst des AWO Ortsvereins Großaitingen. So nahm sie sich anfangs hauptsächlich der Kinder-, Behinderten- und Seniorenbetreuung an. Darüber hinaus beteiligte sie sich intensiv an den Vorbereitungen und Durchführungen der Bürgerfeste. Besonders als engagierte Organisatorin der zahlreichen Ausflüge ist sie den AWO Mitgliedern seit Jahrzehnten bestens bekannt.

Als stellvertretende Vorsitzende (1996 bis 2014) verwaltete sie von 1991 bis 2011 auch die Finanzen des Ortsvereins. Aus diesen Gründen wurde ihr im Jahre 2005 das „Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten für im Ehrenamt tätige Frauen“ durch Landrat Dr. Karl Vogele verliehen. (AZ)

