Ab Montag gibt es Ärzte im Ärztezentrum

Plus In der neuen Praxis von Dr. Tobias Mollemeyer brauchen Patienten keine Termine. Und noch ein ungewöhnliches Konzept vereinfacht die Behandlung in Untermeitingen.

In der Praxis von Dr. Tobias Mollemeyer herrschte in der vergangenen Woche Hochbetrieb, obwohl sie erst am Montag eröffnet. Folgerichtig waren es keine Patienten, die sich im zweiten Stock des Ärztezentrums Untermeitingen die Klinke in die Hand gaben: Handwerker verschiedenster Berufe waren geschäftig am Malen und Verkabeln. Gleichzeitig war die Rezeption schon besetzt: Inmitten der Baustelle bereitete sich Mollemeyers Team auf die Eröffnung vor.

Nach Aussage des Arztes ist die Praxis im Hinblick auf ihre Struktur ein Unikat in Bayern. Wer Beschwerden hat, ruft nicht etwa seinen Hausarzt an, sondern kommt einfach während der Sprechzeiten unangekündigt im Ärztezentrum vorbei. Nach der Vorstellung an der Rezeption bei einer der 15 Fachangestellten geht es ins Wartezimmer. Spätestens nach 30 bis 45 Minuten untersucht Mollemeyer oder einer seiner vier Hausarzt-Kollegen den Patienten.

Einen Termin gibt es direkt vor Ort im Ärztezentrum in Untermeitingen

Falls der Arzt feststellt, dass nur ein Spezialist die nötige Behandlung durchführen kann, geht der Patient nicht mit einer Überweisung nach Hause, um einen Termin in ferner Zukunft zu vereinbaren. Gleich vor Ort gibt es eine Terminvereinbarung mit einem der drei Spezialisten, die je einmal pro Woche im Sinne einer Filialpraxis für einen halben Tag ins Ärztezentrum kommen und dort nur Patienten der Praxis behandeln. Dr. Jan Feimer hat sich auf Pneumologie, Allergologie und Schlafmedizin spezialisiert, Dr. Matthias Teufel ist Unfallchirurg und Orthopäde sowie Facharzt für spezielle orthopädische Chirurgie und Dr. Carsten Oetzel der richtige Ansprechpartner, wenn es um Onkologie, Hämatologie und Palliativmedizin geht.

Kollegen waren von der Idee überzeugt

Zwar hat Mollemeyer in seiner ehemaligen Praxis in Langerringen schon Sprechstunden ohne Termin angeboten, das Konzept mit den Spezialisten in den eigenen Räumen startet nun aber neu – obwohl er sich mit der Idee schon seit einem Jahrzehnt befasste. „Ich hatte keine Mühe, die Kollegen zur Mitarbeit zu bewegen“, berichtet Mollemeyer. Sie seien von der Idee sofort überzeugt gewesen. Für sie habe es den Vorteil, dass nur die Patienten bei ihnen landen, die auch tatsächlich ihre fachliche Hilfe brauchen.

Damit die Abläufe reibungslos funktionieren, stehen acht Arztzimmer und acht weitere Behandlungsräume zur Verfügung, in Langerringen gab es nur je drei. „Deshalb sind wir überhaupt erst von Langerringen nach Untermeitingen gezogen: Die alte Praxis platzte aus allen Nähten“, sagt Mollemeyer. Besonders stolz ist er auf die moderne Röntgenanlage, die für einen Hausarzt in der Regel ein Traum bleibt: „Das ging nur, weil ein Lungenarzt und ein Orthopäde hier praktizieren, die regelmäßig röntgen müssen.“

Es gibt zwei getrennte Wartezimmer in der Praxis. Dort würden nicht etwa Kassen- von Privatpatienten getrennt, stellt Mollemeyer klar: Ein Zimmer habe eine Spielecke für Kinder, außerdem werde nach Behandlungskriterien sortiert. Eines der Wartezimmer sei mit einem großen Bildschirm ausgestattet und eigne sich zum Beispiel für die Asthma-Schulungen des Lungenarztes.

Ein Friseurstuhl zum Blutabnehmen

Auch in den anderen Räumen ist die Einrichtung so kreativ wie praktisch: Unter allen Liegen sind Schubladen für mehr Stauraum, und im Labor steht ein Friseurstuhl für die Blutabnahmen. „Eine Liege hat hier keinen Platz, aber so ist gewährleistet, dass der Patient beim Blutabnehmen bei Kreislaufproblemen nicht vom Stuhl kippt“, erklärt Mollemeyer den Griff zu dem ungewöhnlichen Möbel mit Klappfunktion. Der integrierte Aschenbecher sei an diesem Ort allerdings nutzlos, setzt er mit einem Augenzwinkern hinzu. Vor etwa vier Jahren begannen die Planungen für die neue Praxis in Untermeitingen, Anfang 2017 fing Mollemeyer mit einem neuen Bauträger noch einmal von vorne an. Das vergangene halbe Jahr habe er sehr viel Zeit in das Projekt investieren müssen, nun hat er erst einmal genug von Baustellen. „Ich freue mich, wenn ich ab jetzt wieder ausschließlich für meine Patienten da sein darf“, sagt er.

Rund 200 Patientenkontakte pro Tag gab es bereits in der alten Praxis in Langerringen. Die meisten von ihnen bleiben ihrem Hausarzt nach dem Umzug treu, dazu kommen Hausbesuche und die Betreuung mehrerer Altersheime. Zusätzlich erwartet Mollemeyer über die nächsten Jahre deutlich steigende Patientenzahlen. Denn immer mehr Menschen ziehen auf das Lechfeld, und in den kommenden Jahren werden mehrere Ärzte in der Gegend altersbedingt aufhören – und für seine Kollegen in Einzelpraxen gestaltet es sich zunehmend schwieriger, einen Nachfolger zu finden, sagt Mollemeyer.