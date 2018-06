vor 48 Min.

Ab Montag ist die Brückendurchfahrt gesperrt

Ab 25. Juni müssen sich die Autofahrer zwischen Königsbrunn und Bobingen wieder auf Umleitungen einstellen. Eine Woche lang soll die Sperrung dauern.

Von Adrian Bauer

An der Brückenbaustelle an der B17-Anschlussstelle Königsbrunn Süd müssen schwere Betonteile mit einem Kran an ihren Bestimmungsort gehievt werden, teilt das Staatliche Bauamt Augsburg mit. Dazu wird die Fahrbahn zwischen den beiden Kreisverkehren östlich und westlich der B17 vom Montag, 25. Juni, 8 Uhr bis Montag, 2. Juli, 20 Uhr gesperrt. Damit ist die Verbindung zwischen Bobingen und Königsbrunn an dieser Stelle gekappt. Die B17-Auf- und Abfahrten auf den jeweiligen Seiten bleiben geöffnet. Die Umleitungen werden ausgeschildert.

Themen Folgen